La niña del recordado comercial de Polystel de los años 90, Lilita de la Fuente, falleció el último 19 de noviembre. Sus seguidores en redes sociales quedaron sorprendidos ante su partida e hicieron llegar sus condolencias a la familia.

Su peculiar look en el comercial de 1990 consistió en flores de colores en la cabeza, una túnica negra y anteojos para promocionar a la ahora desaparecida Universal Textil. Su frase: “Se mantiene joven, aunque pasen los años”, un contraste por lo arcaico del vestir y la lozanía del personaje. En entrevista con Panorama en 2010, ella reveló que esa en realidad la voz con la que aparecía en televisión no era suya sino un doblaje, porque la de ella era muy infantil.

También fue parte de comerciales para La Danesa, Pepsi, y participó en el programa Nubeluz. En los últimos años, Lilita destacó como empresaria de fitness y vida saludable con su compañía “Lilita Fit”, hasta su fallecimiento. Lilita de la Fuente no es el único rostro recordado por protagonizar entrañables comerciales de televisión. A continuación, algunos.

Chomp Vainilla

La empresa Fénix lanzó un comercial en 1987 para promocionar la entrañable galleta Chomp y para ello convocó a varios niños. Entre ellos estaba Milene Vásquez, quien fue la protagonista del clip con temática española.

En entrevista con Panorama en 2010 Vásquez, que se convirtió en actriz, reveló que no le costó interpretar a su personaje. “Era natural. Parecía pez en el agua. Un poco de nervios antes, pero con mucha naturalidad”. Y es que no sería para menos porque es la hija menor de la actriz argentina Mabel Duclós y el presentador argentino Osvaldo Vázquez.

Asimismo, reveló algunos secretos del comercial, como el hecho de que el zapateo no lo hizo ella, sino una doble. “Yo ponía el rostro”, dijo entre risas. Milene Vásquez ha continuado en el rubro de la actuación y fue parte de diversas producciones peruanas como “Milagros”, “Qué buena raza”, “Eva del Edén” y “Pulseras rojas”. También tuvo su paso por la pantalla grande con su participación en “Cementerio General 2″ y será parte del elenco de la serie web “Voices” que se estrena en 2022.

“Pásame la Manty”

La marca Manty halló una manera creativa de promocionar su producto con un comercial protagonizado por niñas que jugaban al “té de tías” y con voces de mujeres mayores pedían “Pásame la Manty” mientras disfrutaban sus panes con margarina.

Una de las protagonistas fue Rebeca Podestá, la niña con vestido rosado. El spot es uno de los más recordados por las personas debido a la ternura que emiten estas pequeñas al jugar a ser adultas.

Podestá ha compartido en sus redes sociales sobre su infancia dentro de estos comerciales; ya que también fue imagen de Vick Vaporub, Saga, Babysol, entre otros. Actualmente, ella es psicóloga, especialista en sexualidad y terapeuta de parejas con más de 15 años de experiencia profesional. Además, es mamá de dos niños: Vicente y Aurelia.

“El alivio con cariño”

La marca “Vick VapoRub” presentó un tierno comercial protagonizado por la pequeña Sabrina Choza para promocionar su mentol. “El otro día me sentí muy malita y tenía la nariz tupida y mi gargantita me fastidiaba y mi pechito ´uy´”, se le escucha decir a la niña en el spot de 1987.

En 2010, Sabrina fue entrevistada por Panorama y reveló que la grabación fue un poco tediosa para su edad. “Solo me acuerdo que me hicieron saltar horas de horas en una cama; no me salía decir ´tapada´, decía ´tupida´”, dijo. Años después, Choza estudió medicina. Actualmente ejerce como médico pediatra, uno de sus sueños desde muy pequeña. “Desde chiquita siempre quise ser doctora”.

“Yungay”

En 1999, Óscar Pacheco fue la estrella de un comercial, donde interpretó a un despistado vigilante. “Ah ya, jirón Yungay. Camina seis cuadras y volteas a la derecha”, se le escucha decir al actor en el clip de 35 segundos en respuesta a la declaración romántica de una turista que no comprendió, pues estaba en inglés.

La finalidad de “Yungay” era promocionar un diccionario de inglés del Diario Ojo y Pacheco no ha sido olvidado por los televidentes. En 2018, volvió a interpretar a su personaje de guachimán, pero esta vez para la empresa Entel y con un final totalmente diferente, donde sí logra quedarse con la chica.

El actor Óscar Pacheco comentó ese mismo año que era profesor de elenco en la Universidad Cayetano Heredia y tenía su propia empresa llamada “Todoloteatral”; por lo que continúa muy ligado al mundo de las artes escénicas. Además, es papá de una niña que ahora tendría 8 años. “Ser ‘Yungay’ me cambió la vida (…) Estoy dispuesto a continuar con el personaje, ya que realmente le tengo cariño.”, dijo.

“Achica precio”

La firma japonesa Panasonic, que llegó a nuestro país en la década de los 80 con el nombre de National, lanzó el comercial “Achica precio” con el rol protagónico del chef Toshiro Konishi.

Konishi interpretó a un maestro de artes marciales para promocionar los televisores de dicha marca. “Achica precio” fue su marca registrada. Luego de su incursión en la publicidad, Toshiro Konishi se dedicó por completo a la gastronomía y fue uno de los pioneros en la cocina nikkei, fusión de la cocina peruana con el arte culinario japonés. El deceso de Konishi se dio en julio de 2016 a los 63 años.

“La sombrilla”

En 2008, Claro lanzó el icónico comercial “El tema del verano”, con un single musical pegajoso, en el cual se hizo famosa la modelo Vanessa Tello. Ella mencionó en el 2011 a El Comercio que “no pensé que iba a causar tanta sensación y que iba a funcionar tan bien. Desde ahí, me asociaron con el verano. Yo feliz porque encontraron bien el personaje”.

Después de esta aparición, Vanessa se hizo conocida en el medio y se convirtió en modelo; además, participó de programas de competencia como “Esto es Guerra”. Luego de unos años decidió dedicarse por completo a su carrera de nutrición.

Ella expresó en sus redes sociales que esto la ayudaría a alcanzar un objetivo más profundo debido a que siempre tuvo hambre de aprender y ayudar a los que lo necesitan. En 2017, Vanessa Tello se convirtió en mamá de Isaiana y sigue avocada a su carrera.

Anchor boy

En el comercial del año 1991, la empresa Anchor decidió incluir a niños en su nuevo spot para televisión. En él, un niño que se lamenta y que menciona que quiere crecer fuerte y sano y no quedarse como un enano. Este fue interpretado por Jean Pierre Rivera.

“Toda la vida me ha perseguido ese personaje”, reveló a Panorama. Actualmente, Jean Pierre está completamente alejado del ámbito publicitario, pero es director de ventas en una reconocida empresa.

Chiquito mazamorrero

En 1993, la marca Negrita nos regaló el spot del “Chiquito mazamorrero” con uno de los jingles más recordados y más alegres de la televisión para promocionar su producto estrella: la mazamorra artificial.

Claramente, el punto fuerte de la campaña estuvo en el jingle que permitió al producto posicionarse en la mente de los consumidores y adentrarse en los supermercados. Actualmente, se desconoce el nombre y lo que pasó con el niño que protagonizó este comercial.

Farándula en los comerciales

Los personajes de la farándula nacional también han participado en icónicos comerciales de televisión. Tal es el caso de Carlos Alcántara, quien fue la imagen de Brahma en 2008, año en que esta marca ingresó al mercado peruano.

Con la finalidad de diferenciarse de sus competidores, el spot resaltara su lado fresco y jovial. La química entre la marca y el actor fue muy buena, es así que hicieron cinco campañas juntos; además que Brahma auspició su show de stand up y la película “Asu Mare”.

En la actualidad, Carlos Alcántara continúa dedicándose a la actuación y ha lanzado su carrera en el exterior, protagonizando “El Refugio”, su primera comedia en España dirigida por Macarena Astorga que se estrena a finales de este año.

Por su parte, José Abelardo Gutiérrez Alanya, popularmente conocido como Tongo, se convirtió en la imagen de Telefónica en 2005 con fragmentos de su conocido tema “La pituca”, y llegó a aparecer en 7 comerciales de la empresa española. Dos años después, Claro convirtió a Tongo en su nueva imagen, apareciendo por primera vez en el spot “FonoClaro”. Cabe resaltar que el cantante estuvo recientemente hospitalizado por complicaciones de la diabetes que padece.

