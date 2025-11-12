Este jueves 13 de noviembre se llevará a cabo el prestigioso evento que celebra lo mejor del talento artístico hispano: los premios Latin Grammy 2025 . La edición número 26, reunirá a los artistas más destacados de la industria como Shakira, Karol G, Bad Bunny y Natalia Lafourcade en la lista de nominados, además de representantes peruanos como Nicole Zignago y Susana Baca, quien ya recibió el Premio a la Excelencia Musical. La esperada gala tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y la conducción estará a cargo del cantante colombiano, Maluma y la actriz puertorriqueña, Roselyn Sánchez. La transmisión oficial de la ceremonia está programada para las 8.00 p. m. (hora de Perú) y la tradicional alfombra roja desde las 7.00 p. m., con entrevistas exclusivas, el paso de las estrellas y los momentos más destacados de la noche. En Perú y en gran parte de América Latina, los Latin Grammy 2025 podrán seguirse EN VIVO por la plataforma de streaming HBO Max, además se podrá disfrutar de la gala por la señal de TNT. También se podrá ver en directo a través del canal oficial de YouTube de la Latin Recording Academy.