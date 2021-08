Conforme a los criterios de Saber más

No hay “Los años maravillosos” sin Kevin Arnold y no hay Kevin Arnold sin Fred Savage, el actor que a los 12 años se encontró en el centro de una de las sitcoms más recordadas de finales de los 80 y principios de los 90. Ahora que “The Wonder Years” - nombre en inglés de la serie- regresa con un nuevo elenco, aunque bajo la misma mirada nostálgica, este 22 de septiembre, recordamos cómo el joven actor consiguió el papel que marcó su carrera.

Nacido un 9 de julio de 1976 en Chicago, Illinois, Fred Savage entró a la actuación por casualidad, ya que ninguno de sus padres estaba relacionado con el mundo del espectáculo.

“Había audiciones cerca a nuestra casa y sonaba divertido. Así que mi mamá y yo fuimos”, recordó el actor en “The Wonder Years Book”. “No lo conseguí y seis meses después el mismo director hizo otra audición. No lo conseguí nuevamente. Seis meses después, el director llamó y estaba en un comercial de vitaminas de Pac-Man. Hice comerciales por dos años, de ahí empecé a hacer películas.”

Su primera aparición en una producción fue a los nueve años, como parte del show de televisión “Morningstar/Eveningstar” (1986). Le siguió un papel menor en la película “The Boy Who Could Fly” como el hermano menor del protagonista y apariciones en series antológicas como “La dimensión desconocida”.

Fred Savage junto a Danica McKellar (izquierda). Los jóvenes actores interpretaron a Kevin Arnold y Winnie Cooper por seis temporadas de "Los años maravillosos". (Fuente: ABC)

A la par con el ascenso a la fama de Savage, los productores de televisión Neal Marlens y Carol Black trabajaban en su siguiente proyecto. La pareja de esposos antes habían creado la popular sitcom “Growing Pains” (“¡Ay! cómo duele crecer”) y ahora, inspirados en películas como “A Christmas Story” (“Una historia de Navidad”), buscaban canalizar la nostalgia de la generación adulta con una serie situada en un estereotípico pueblo de los Estados Unidos al final de la década de los 60.

Mientras buscaban a los personajes, cinco directores de audiciones le recomendaron el nombre de Fred Savage, quien ese entonces acababa de terminar de filmar la película “Vice Versa”. Marlens y Black consiguieron ver un adelanto de su trabajo en la cinta y supieron que tenían que conocer al joven actor.

“Vimos a este maravilloso actor con la cualidad de parecer natural, lo que esencialmente significaba no parecer otra cosa que ser un niño”, relató Marlens a The Philadelphia Inquirer en 1988. “Suena gracioso, pero es difícil encontrar eso en un actor infantil. Es la misma cosa que buscamos y encontramos en Josh Saviano y Danica McKellar.”

“Me contactaron luego que me vieron en esta película. Me mandaron el guion y dijeron ‘Nos encantaría que revises este rol y lo consideres’”, recordó Savage en el programa Couch Surfing de People TV.

Como Savage todavía era menor de edad, fueron sus padres los que tuvieron la decisión de aceptar el rol o no. Después de muchas dudas, al final aceptaron el papel luego de que el padre de Savage le preguntó a su madre cómo se sentirían si ven esta serie en la televisión y otro niño tiene el papel ofrecido.

Así que Savage viajó con su padre a Los Ángeles para encontrarse con Marlens y Black, quienes al final lo escogieron como su Kevin Arnold y el resto es historia.

PASANDO LA ANTORCHA

Fred Savage se mantuvo en el rol de Kevin Arnold por cuatro años, entre 1988 y 1992, trabajo que lo convirtió, a los 13 años, en el actor más joven en ser nominado a los Emmy en la categoría de Mejor actor principal en una serie cómica.

“La belleza (de “Los años maravillosos”) es que cuando mi voz cambia, todavía puedo hacer el show. Incluso si me sale acné. Veo a Kevin como un típico niño creciendo a fines de los 60″, señaló Savage en “The Wonder Years Book”.

Su trabajo en la serie también comenzó una fascinación que modificó su rumbo en Hollywood: el de la dirección.

“Cuando estaba en ‘Los años maravillosos’ recuerdo estar interesado en las cámaras porque era algo tan genial y amplio”, afirmó Savage en “Couch Surfing”. Si tienes una escena de dos páginas en una cocina, un director podría elegir filmarla en una toma y otra en seis, y esas decisiones afectan el producto final. Era tan interesante”.

Es así que a pesar de comenzar como actor, Savage ‘solo’ ha participado de 53 producciones como actor, mientras que ha sido director 74 veces de acuerdo a IMDb. Entre las producciones en las que ha trabajado están “Black-ish”, “Modern Family”, “2 Broke Girls”, entre otros.

También ha estado involucrado en el remake de “Los años maravillosos” como director y productor ejecutivo de la nueva serie, la cual mantiene su ambientación a finales de los 60, pero esta vez enfocada en una familia afroamericana del estado de Alabama. En marzo de este año, Savage transmitió en vivo cuando reveló al actor infantil Elisha Williams que había obtenido el rol principal de Dean en la nueva serie.

“He estado conectado a este programa por 30 años. Cuando tenía tu edad, yo actué, era Kevin entonces, pero era la parte de Dean en ‘Los años maravillosos’”, le dijo Savage a su sucesor. “Así que todos nosotros estamos muy dedicados a él. Significa tanto para nosotros, razón por la cual estas cosas están tomando tiempo y estamos poniendo tanto en él, como sé que tú lo estás haciendo.”

“Los años maravillosos” (2021) se estrenará el 22 de septiembre en los Estados Unidos a través de la cadena ABC. La serie llegará a Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Star+, la cual comenzará a funcionar en la región a partir del 31 de agosto.

