A inicios de los años 90, el director Michel Gómez y el guionista Eduardo Adrianzén emprendieron juntos una arriesgada e irrepetible propuesta televisiva de corte social. En pleno gobierno de Alberto Fujimori, “Los de arriba y los de abajo” se erigió en las pantallas de ATV como el reflejo descarnado de los sinsabores y agridulces de una sociedad ensimismada por vírgenes que lloran y agobiada por corrupción e impunidad.

“El 18 de febrero de 1994, Julio Vera (exdueño de ATV) llamó a Michel Gómez para pedirle que haga una telenovela, y la quería al toque, para que salga luego de ‘Tatán’. Como yo tenía un banco de historias redactadas, saqué una, le agregué algunos temas y el argumento estuvo listo en una semana. Para marzo ya estábamos haciendo la preproducción y en mayo comenzamos a grabar. Fue violentísimo”, recuerda Eduardo Adrianzén sobre el origen de una de las producciones más exitosas de la televisión peruana.

“Los de arriba y los de abajo”, creada inicialmente para tener 80 capítulos, se extendió a 209 entregas debido al generoso resultado de audiencia, que muchas veces superaba los 40 puntos de ráting. Fue una etapa en la que Adrianzén se entregó de lleno a generar historias tomando como insumo la coyuntura nacional.

“Fue una época dura, no tenía tiempo para hacer otra cosa que no sea escribir la novela. Entraba a las 9:30 de la mañana a la casa de rodaje y salía a las 10 de la noche. Lo que pasaba hoy, lo sacábamos mañana, pues todo era coyuntural. No tengo recuerdos de mi vida personal de ese año y medio. No viví, solo me dediqué a trabajar, pero lo volvería a hacer mil veces , era lo que me tocaba; además amaba mi trabajo”, destaca el creativo.

Estrategia funcional

La pugna por el poder entre los ricos y los pobres contada de forma tragicómica por Adrianzén reunió a los protagonistas de las ficciones peruanas más exitosas de inicios de los años 90: ”La Perricholi” (Mónica Sánchez), ”Tatán (Óscar Carrillo) y “El ángel vengador: Calígula” (Julián Legaspi y Leslie Stewart). Una estrategia de producción que logró concitar la atención de diferentes públicos.

“El cuarteto protagónico fue una decisión de la producción, muy clara desde el principio, eran las dos estrellas de Iguana y las dos estrellas de nuestras historias; además estaba Ofelia Lazo, que regresaba a hacer telenovelas, Teddy Guzmán, que es una actriz encantadora, Reynaldo Arenas, Haydée Cáceres y Héctor Manrique, que interpretó a ‘Hildebrando Chamochumbi’. También teníamos actores que entraban por etapas, en algún momento llegamos a tener 80”, narra Eduardo.

Alejandro Toledo

“Los de arriba y los de abajo” catapultó la carrera de experimentados actores y enrumbó la de quienes recién empezaban. Y fue tanto el éxito que alcanzó, que hasta los políticos querían formar parte de su historia. Según Eduardo Adrianzén, Alejandro Toledo en 1994, cuando era candidato a la presidencia del Perú, quiso participar en la telenovela.

“Siempre tuvimos claro que ningún político real iba a participar. Hubo un interés (de Toledo), creo que llamó por teléfono, pero se le dijo ‘no’ y se acabó. No pasó de una llamada. No queríamos que la telenovela se contamine con políticos de verdad”, aclara el guionista.

El éxito

Adrianzén considera que el éxito de la ficción que escribió radica en su argumento, es decir en el momento sociopolítico que vivía el Perú de aquel entonces. “Fue un producto sociológico 100% de una época muy concreta: la ética del emprendedor y el capitalismo de los años 90. Fue una cosa irrepetible”, señala.

Afiche promocional de la telenovela "Los de arriba y los de abajo" de ATV..

El fin

A fines de 1995, luego de casi año y medio de emisión ininterrumpida, “Los de arriba y los de abajo” emitió su última entrega por decisión de la producción, motivada por un agotamiento extremo de sus creadores.

“La telenovela se termina por acuerdo nuestro, no porque el canal lo pidiera. La condición era que no haya ningún día sin novela, por eso estuvimos grabando simultáneamente el final de Los de arriba y los de abajo” con el inicio de ‘Los unos y los otros’. Fue un mes de locura porque al haber dos novelas a la vez, tenía que hacer dos guiones. Fue una cosa bien brava, era psicótico, pero son esas cosas que haces porque eres joven y fuerte. Ahora no lo haría”, aclara.

Escuela

Finalmente, Adrianzén narró uno de los recursos que utilizó, producto de la desesperación, cuando sintió que las ideas se le terminaron e hizo que Doña Esmeralda, personaje de Irma Maury, se convierta en una rana. “Ese es el resultado de que algo no anda bien, de que está enfermo el guionista y hay que mandarlo a su casa”, subraya.

