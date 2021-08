La presentadora de televisión Laura Bozzo salió del Perú para radicar en México. Allí siguió con sus programas; sin embargo, la llamada “abogada de los pobres” también se ha visto involucrada en peleas con otros personajes del medio mexicano, entre los cuales destacan Alfredo Adame y Laura Zapata.

Los problemas con ambas personalidades se han originado a partir de comentarios vertidos a través de redes sociales o la misma televisión; aunque cabe destacar que no son las únicas personas que han tenido enfrentamientos con la conductora.

Alfredo Adame

El actor Alfredo Adame se ha involucrado en escándalos en sus más de 30 años de trayectoria en la televisión mexicana. Una de sus peleas más recordadas, y que se mantiene hasta el momento, es con la peruana Laura Bozzo. Uno de los episodios de esta historia sucedió en julio del año pasado cuando Adame fue invitado al primer programa “Laura sin censura” en Televisa junto al doctor Ángel del Villar y la modelo Carmen Campuzano para hablar del bullying en redes sociales que han sufrido. Él advirtió a la productora Magda Rodríguez que se retiraría del set si Bozzo lo ofendía.

Los problemas iniciaron cuando Laura Bozzo presentó a sus invitados, ya que al actor lo describió como “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”. El actor trató de responder, pero la presentadora lo evitó.

Instantes después, ella le preguntó la razón de sus ataques contra su persona. Adame le contestó que cuando fue candidato a la alcaldía de Tlalpan hace un par de años, Laura Bozzo dijo que le daba “asco” los actores en la política.

Sin embargo, Laura Bozzo resaltó que en esa ocasión no se refirió a él, sino a los actores en general que buscan un puesto en política. “Tú recuerda que las palabras son como una bala, una vez que salen del cañón no tienen regreso”, señaló Adame; y agregó que Laura estaba dando una opinión ignorante.

La conductora respondió que él ha atacado a todas las mujeres y lo acusó de misógino. “¿Que yo soy misógino? Yo a las damas las trato como damas, a las demás como se merecen. (...) Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla (reclusorio). Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón. (…) A mí me das asco tú porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí”, concluyó Alfredo Adame y se retiró del set de grabación.

Ante el reciente pedido de prisión preventiva en contra de Laura Bozzo por presunto delito fiscal, el actor mexicano lanzó duros calificativos contra la ´abogada de los pobres´ y aseguró que “se merece” lo que le está ocurriendo. “A mí no me da gusto, pero reconozco que se lo merece porque es una rufiana, es una mafiosa, es una mala persona, es una persona perversa, malvada, es una persona sucia, es una persona cochina”, declaró Alfredo Adame al medio mexicano El Capitalino.

Asimismo, el diario mexicano Milenio dio a conocer que Alfredo Adame habría sido quien acusó a Laura Bozzo ante el SAT. En entrevista para el programa ‘¡Suéltalo Aquí!’, aseguró que él ya sabía lo que ocurriría con Laura Bozzo desde hace seis meses, pues alguien le habló por teléfono para contarle la venta ilegal de la propiedad embargada del SAT de Bozzo. Con esa información, llamó a las autoridades.

“Cuando yo tengo enemigos me informo y les busco, y los investigó y todo ese rollo. Yo ya sabía, ya había dado el aviso hace 6 meses, entonces todo lo que se tardan las autoridades en investigar”, indicó Alfredo Adame.

Laura Zapata

La pelea entre la presentadora Laura Bozzo y la actriz Laura Zapata inició en 2015, cuando la hermana de la cantante Thalía le reclamó a la conductora por haber hablado mal de ella.

A través de Twitter, la actriz mexicana tuvo varios comentarios contra Laura Bozzo y solicitó que se vaya de México. “Y esta cacatúa de Laura Bozzo sigue mal hablando de mi, una primera actriz mexicana, quien apoya a esta irredenta #FueraLauraBozzoDeMéxico”, tuiteó en esa oportunidad.

Y esta cacatúa de @laurabozzo sigue mal hablando de mi una primera Actriz Mexicana,quien apoya a esta irredenta #FueraLauraBozzoDeMéxico 👎👊👊 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 27, 2015

La actriz de 65 años también se manifestó sobre la prisión preventiva dictada en contra de la peruana. Al respecto, escribió en su cuenta de Twitter que está complacida con el proceso legal que deberá enfrentar Laura Bozzo. “Me complace saber que la Justicia divina acelera (la) justicia en nuestro golpeado México”, dijo.

Me complace saber q la Justicia divina acelera justicia en nuestro golpeado México. La vulgar y trinquetera #LauraBozzo en la cárcel,dará mucho gusto a @juarezvero c quien luchamos para sacar del aire el programa de la desgraciada donde humillaba niñas, niños y mujeres mexicanas. https://t.co/gfYqJ9FZYI pic.twitter.com/GPIIlRo7sU — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 12, 2021

Días después, agregó lo siguiente: “qué miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria y Televisa le abrió las puertas y le dio lo que no les da a los mexicanos. ¿Ya la encontraron o se fugó?”.

Que miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria y @Televisa le abrió las puertas y le dio lo que no le da a los mexicanos. @SATMX ya la encontraron o se fugó ??? pic.twitter.com/RNhIAA82uV — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 15, 2021

