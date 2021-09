Conforme a los criterios de Saber más

El reto de encargar a un personaje histórico conlleva una gran responsabilidad y eso lo sabe Christian Esquivel. Este año, el actor peruano tuvo la tarea de darle vida a una nueva versión de Túpac Amaru II en la serie “Los otros libertadores”, la cual cuenta todo lo que hicieron los peruanos y peruanas para apoyar la causa de la libertad.

En entrevista con El Comercio, Christian señaló que fue todo un reto renacer a su personaje y saber lo que hicieron en su época, aunque para eso tuvieron el apoyo de historiadores; además, de la clara referencia de Reynaldo Arenas, quien hizo de Túpac Amaru II en la película homónima de 1984.

“Reynaldo me apoyó muchísimo en todo lo que implicaba la historia, en todo lo que pasaba con el personaje en cada momento de la historia y fue sin duda alguna pieza importante para la creación de mi propio personaje de Túpac Amaru”, recalcó.

Asimismo, para Esquivel, su compañero Arenas le ha dado la posta para brindar al público un ´nuevo´ Túpac Amaru. “Es una bendición el que me hayan elegido a mi para interpretarlo. Obviamente mi Túpac tiene un carácter diferente al que pudo haber propuesto Reynaldo. Yo como actor le he puesto todo y más. Me he desvivido para que en cada escenita, en cada texto, en cada acción de la historia tenga una verdad absoluta y el corazón por delante ”, dijo Esquivel.

Las enseñanzas

Para Christian Esquivel, el interpretar a Túpac Amaru II en esta nueva serie le generó varios sentimientos encontrados, principalmente en el momento de grabar las torturas que sufrió su personaje. “Fue una cosa salvaje, muy desconcertante. A mí me causó mucha impresión porque obviamente tú conoces a los personajes, pero no sabes por todo lo que pasaron y cuando descubres eso, te impresiona”.

El artista considera que darle vida a Túpac Amaru en el Bicentenario quedará como un legado para las próximas generaciones. “Hoy más que nunca, en este año del Bicentenario, Túpac Amaru está presente y está la famosa frase ´volveremos y seremos millones´ y hoy Túpac Amaru 2021, año del Bicentenario, está aquí a través de Latina”.

El personaje de Túpac ha dejado en Christian muchas enseñanzas, entre las cuales destaca el querer mejorar la sociedad en la que vive. “Lo que hizo Túpac Amaru fue luchar contra el gobierno (opresor), eso es lo que hizo siempre. Nosotros como peruanos debemos cambiar nuestra historia siendo las personas que deben buscar soluciones, no esperar que un gobierno te diga cómo hacerlo”.

Durante la grabación de una escena de “Los otros libertadores”, Esquivel se dio cuenta toda la entrega que había puesto en su personaje. “El momento más triste fue cuando llegó el momento de ejecutar a mi hijo Hipólito y a mi esposa. Es una sensación terrible. Acabamos de grabar y mis compañeros y compañeras que estaban viendo la escena estaban llorando y yo también obviamente”.

Expectativas del elenco

Para Esquivel, el mundo ahora se mueve más a través de las series, por lo que ve un gran potencial para que “Los otros libertadores” llegue a público de todo el mundo. “Estoy convencido, y espero que sea posible pronto, que ´Los otros libertadores´ termine en una plataforma importante. Eso permitiría que obviamente estos personajes que nacieron aquí, que son sangre peruana, sean visibilizados (…) Si esta serie llega a una plataforma (de streaming), el éxito está asegurado ”.

Finalmente, sobre lo que puede esperar el público, el actor peruano dijo que las personas podrán empatizar con cada uno de los personajes de “Los otros libertadores”. “Se van a sorprender del trabajo que se ha hecho, van a descubrir a los verdaderos personajes, se han tomado un año y pico para hacer el guion con la referencia de grandes historiadores para darles esa vida cotidiana”.

“Los otros libertadores” es una serie producida por Latina que contará con 8 episodios, el primero a ser estrenado este domingo 26 a las 7 p.m.

