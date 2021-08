Conforme a los criterios de Saber más

En noviembre del 2009, TV Perú renovó su programación infantil con la incorporación de “Los Pimpollos”, un original espacio que tuvo a Ángel Calvo (creador de Nicolasa) en la dirección artística; y a Jeannette Fernández en la producción. El responsable de los temas musicales y del 50% de los libretos fue el cantautor Willy Noriega. Fueron 400 programas creados con el propósito de educar y divertir a un público en etapa preescolar.

El recordado espacio de títeres fue concebido por Calvo casi una década antes de su emisión en televisión nacional. “Este programa lo creo en mi casa, cuando llego al Perú, el 2000. Y lo hago por mi hija Micaela, que tenía en ese tiempo seis años, y no encontraba nada en las pantallas para ella. La primera vez que presenté el piloto a Canal 7 lo rechazaron, me dijeron que era una idea muy antigua. Sin embargo, nueve años después, Ricardo Ghibellini, que ingresaba como nuevo presidente del directorio, le dio luz verde. El programa salió al aire cuando mi hija ya era una adolescente de 16 años, así que ya no le paró bola”, destaca el realizador.

Antes de dar vida al emblemático programa infantil del canal del Estado, el creador de Nicolasa le dio un vistazo a diversos espacios para niños, con el propósito de crear uno diferente a todos los que había visto.

“Me pasé meses y meses mirando programas en Internet, para crear personajes que no tuvieran semejanza a ninguno que ya existía. Buscaba la originalidad”, aclara.

Nombre

Inicialmente, el espacio infantil se iba a llamar “Nicolasa y sus amigos”, pero el canal rechazó esta propuesta de Calvo. “Me dijeron que Nicolasa estaba registrada a mi nombre así que me pidieron otra opción. Entonces propuse Los Pimpollos porque el personaje principal es Pimpollo Pimpollo y el apellido del resto de muñecos también es Pimpollo. Esa idea gustó y quedó. Eso fue un día viernes, así que el lunes fui a registrar el nombre a Indecopi, pero me dijeron que ya había sido registrado por el abogado del canal’″, explica Calvo con cierta desazón.

Pimpollo y su familia

La historia de “Los pimpollos” se inicia cuando un curioso inventor, de nombre Gaudencio, crea una máquina para dar vida a los muñecos de peluche y así logra tener tres niños a quienes adopta como hijos: Roque, Solymar y Pimpollo. Este último era un niño especial.

“En el programa nunca dijimos que Pimpollo era un niño especial, pero quienes tienen hijos especiales se dieron cuenta al toque y me escribieron para agradecerme por haber incluido a un niño con esas características. Incluso, un señor llevó a su hijo autista a la grabación. Cuando empezamos a grabar, el niño corrió hacia la pantalla para hablar con Pimpollo y con los otros muñecos. Paré la grabación y a través del televisor empecé a conversar con el niño. Me dijo su nombre, quién era, con quién había venido...., pero luego de siete minutos se desconectó. Cuando volteé, vi a los sonidistas, titiriteros y a la gente de producción llorando. Esa ha sido una de las experiencias más maravillosas que he vivido en televisión”, relata Calvo.





Objetivo

Explica, además, que Los Pimpollos fue creado con el propósito de divertir y como valor agregado: educar. “Hicimos todo lo contrario de lo que hizo el Ministerio de Educación en pandemia, en ‘Aprendo en casa’ se buscó educar y de pasada divertir. Nosotros divertimos y de pasada educamos”.

Colores

Inicialmente, los colores de los peluches hacían referencia a la bandera de Colombia (amarillo, azul y rojo), luego fueron cambiados por su creador a rosado, naranja y turquesa. “Les cambié el color porque los originales no se veían bien en televisión y porque nuestro objetivo principal era evitar identificarlos con algún color de piel o raza”, asegura Calvo.

El fin

El programa se emitió de lunes a viernes, en doble horario: a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., durante dos años. Según Ángel Calvo, este llegó a su fin tras la llegada de una nueva administración.

“Cuando se va Ghibellini me bajaron el sueldo, me ofrecieron diez mil soles por hacer solo Los pimpollos, pero cuando vi mi contrato, decía 4,500. Les dije gracias y me fui con mis muñecos, que ahora están guardados en una maleta, con la esperanza de reaparecer pronto. Y el canal no puede volver a transmitir el programa porque en el contrato dice que solo se puede hacer una transmisión y una repetición, y ya han hecho varias repeticiones” , subraya.

