La telenovela turca “Love is in the air” se encuentra en sus momentos culminantes. Desde su estreno en España, la producción que gira en torno a Eda Yildiz (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin) se ha convertido en una de las favoritas y populares, que mantienen a los millones de seguidores en todo el mundo en suspenso por cómo acabaría la historia de amor de los protagonistas.

Las producciones otomanas se han puesto de moda y esto se ve reflejado en la teleaudiencia que sigue la novela que se trasmite por canal Divinity. Los actores que protagonizan la serie han pasado a tener una relación de la ficción a la realidad, hecho que emociona a sus seguidores y es por eso, que esperan con ansias ver el desenlace de la historia entre Eda y Serkan.

¿Cómo acabaría la historia de amor entre Eda y Serkan?

La final de “Love is in the air” está cada vez más cerca. Por ello, Canal Divinity realizó una encuesta para que los seguidores interactúen y elijan entre las múltiples opciones que dan sobre el desenlace de la telenovela.

8% considera que Eda dará a luz y se marchará con sus hijos

4% cree que es un sueño de Serkan, que está en coma por el accidente

35% apuesta porque Serkan y Eda se mudan a Italia con sus hijos

5% indica que Eda fallece durante el parto por complicaciones

19% piensa que ambos se mudan a su nueva casa y dejan sus trabajos

4% asegura que la llegada del bebé provoca una grave crisis

3% considera que Eda utilizó a Kiraz para recuperar a Serkan: es hija de Melo

2% no le dan esperanzas y creen que tomarán caminos separados tras varios años juntos

4% considera que Serkan se volverá muy controlador y Eda romperá con él

16% piensa que cuando Eda se ponga de parto descubrirán que esperan gemelos

Lo cierto es que aún falta mucho por descubrir ya que la historia cada vez está muy interesante.

¿De qué trata “Love is in the air”?

La serie de televisión turca “Love is in the air”, gira en torno a la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), una joven vendedora de flores que lidia con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven y rico heredero al que responsabiliza de hacerla perder una beca para estudiar en Italia. El millonario le propone un trato a la joven y llegan al acuerdo de que ella se hará pasar como su prometida durante dos meses.

Bolat deberá ayudarla a pagar los gastos que le demandan su universidad. Al principio ambos no mantienen una buena relación, pero con el paso de los días todo va cambiando radicalmente, debido a que el acuerdo llega a cambiar el destino de los jóvenes para siempre. Esta historia está llena de lujos como de mentiras y al final se sabrá si el amor entre ellos triunfará.

Actores y personajes de “Love is in the air”

Hande Erçel (Eda Yıldız)

Kerem Bürsin (Serkan Bolat)

Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)

Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)

Anıl İlter (Engin Sezgin)

Elçin Afacan (Melek Yücel - Melo)

Başak Gümülcinelioğlu (Pırıl Baytekin Sezgin)

Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)

Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)

Sinan Albayrak (Kemal Özcan)

Maya Başol (Kiraz Bolat Yıldız)

¿Dónde y en qué horario ver Love Is in the Air?

Aún falta mucho por descubrir en “Love Is in the Air”, novela turca que se transmite en el canal Divinity, en España. Los seguidores pueden ver a diario esta producción otomana en el horario de las 18:15 horas con una repetición los domingos. Además, si quieres ver por adelantado la historia de amor de Eda y Serkan puedes hacerlo de manera online y en directo a través de la plataforma Mitele PLUS.