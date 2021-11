Las telenovelas turcas están más de moda que nunca, pero hay algunas que destacan por encima del resto. Eso es justo lo que le pasa a “Love is in the air”, un éxito de los últimos tiempos al que le quedan pocos días para su esperado final en España. Será en noviembre cuando podamos saber cómo acaba la historia de amor entre Eda y Serkan.

La segunda temporada de la famosa serie, que se emite de forma exclusiva en Divinity, se ha convertido en una obsesión para millones de espectadores. El rodaje de “Love is in the air” ya llegó a su fin, pues tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin confirmaron a través de sus redes sociales que ya habían concluido su trabajo en la producción turca.

¿QUÉ PASARÁ ESTOS DÍAS EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Serkan no está dispuesto a dejar que le pase algo a Eda, quien sufrió un accidente, por lo que prepara una cuadrilla de vigilancia para que en todo momento haya alguien cuidando de ella. Esta situación no le gusta nada a la mujer, que se enfada con ellos.

Kemal busca calmar los ánimos, y se acerca a la joven para decirle unas emotivas palabras que logran emocionar a su nuera: “Los demás tienen miedo porque siempre has sido tú la que les ha mantenido juntos. Antes de que llegases Serkan no hablaba con Aydan más de dos frases. No era amigo de nadie. Estaba solo. Somos mariposas que giran alrededor de un mundo que eres tú”.

Luego, Eda anuncia que el bebé ya tiene nombre y será... Alps. La señora Aydan se emociona mucho por el homenaje y expresa lo mucho que quiere a Eda: “No eres mi nuera, eres mi hija”. Por otro laddo, Kemal y Aydan revelan que se van a casar en España.

ÉXITO EN EL AMOR Y EN EL TRABAJO

El embarazo de Eda ya se nota y todo marcha bien. Mientras que el nivel de control de Serkan se descontrola, lo que provoca que su esposa se enfade aún más: “Estás haciendo que este último trimestre sea atroz. No puedo más con tanta exigencia”. Pese a todo, el matrimonio está muy feliz en el terreno personal, y ahora también en el profesional.

Resulta que Engin, Pyryl y Serkan reciben un trabajo muy interesante en Holanda y deciden dedicarse al 100% en el proyecto. Parece que las cosas por la nueva Art Life empiezan a ir como la seda. Además, Serkan puede hacer el trabajo, terminar justo antes del parto y tomarse la baja de paternidad junto a Eda.

Cuatro meses después, Eda y Serkan están en mitad de la mudanza hacia su nueva casa y preparados para la llegada de Alps. Ellos tienen cuidado en cada detalles para que nada salga mal. Sin embargo, el parto se presenta de la forma más inesperada.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IN THE AIR”?

Titulada originalmente “Sen Çal Kapimi”, esta novela turca nos cuenta la historia de Eda, una chica con una vida difícil que sueña con llegar a ser arquitecta paisajista. Después de mucho luchar, tiene que posponer un viaje para ayudar a su tía. Ella le echa la culpa de lo ocurrido a Serkan, un cotizado soltero que antepone su trabajo a todo los demás. Pronto, la relación entre ellos cambia y poco a poco se van enamorando, aunque se nieguen a admitirlo.

LA SERIE DE MAYOR ÉXITO EN DIVINITY

“Love is in the air” es la emisión más vista dentro de la franja horario de Divinity, por lo que se ha convertido en su serie de más éxito. Sin duda, un gran éxito de audiencia. Además, en internet también se ha producido el mismo fenómeno. Cabe destacar que la exitosa telenovela es el contenido más visto en Mitele en lo que va de año.

“LOVE IS IN THE AIR”: DÓNDE VERLO Y HORARIO

“Love Is in the Air” estrenará esta semanas episodios nuevos del lunes 1 al viernes 5 de noviembre, a través de la señal de Divinity en España. De esta manera, los capítulos de la telenovela turca se emiten a diario en el horario de las 18:15 horas.

Además, los seguidores de la producción otomana pueden mirar los episodios de manera online y en directo a través de la plataforma Mitele PLUS, donde también se pueden sintonizar los capítulos por adelantado de todas las telenovelas que se transmiten en Divinity.