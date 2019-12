Magaly Medina: lo bueno y lo malo de su nuevo programa

Magaly Medina está de regreso. Sin embargo, para Fernando Vivas, crítico de televisión de este Diario, todavía hay muchos detalles por afinar en el programa que la acoge nuevamente en la pantalla chica.

"Un año y medio fuera de la televisión, buscándose a sí misma, planeando por Chollywood y, finalmente, no encontrándose", explica Vivas, quien no ve en este punto una debilidad, sino una "oportunidad para que pruebe formatos, que pruebe lo que sabe y lo que no sabe hacer".

“Ella es mejor enfrentada a la cámara, que es un espejo en el que ella se ve y a través del que nosotros asistimos a ese espectáculo de raje, que es un espectáculo de metalenguaje de la televisión, hablando de sí misma y de sus debilidades”, dijo Vivas en la videocolumna que puedes ver en la parte superior de esta nota.