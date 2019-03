ATV sanciona a Magaly Medina y Milagros Leiva por discusión pública por el caso Melissa Loza

ATV decidió sancionar a las periodistas Magaly Medina y Milagros Leiva por utilizar sus respectivos programas televisivos para descalificar las coberturas que hicieron del caso Melissa Loza.

La oficina de relaciones públicas del canal informó a El Comercio que, como medida disciplinaria, "Magaly, tv la firme" no saldrá al aire la noche de este jueves 7 de marzo. "ATV Noticias: edición matinal", mientras tanto, se emitirá mañana sin la presencia de Leiva.

En lugar del programa de la pelirroja, que sale a las 9 p.m., se transmitirá la telenovela mexicana "Amar a muerte" (de Televisa). Leiva será reemplazada el viernes por uno de los miembros del staff periodístico de prensa de ATV.

DIFERENCIAS VENTILADAS

A inicios de esta semana, Melissa Loza acudió al programa de Milagros Leiva para hablar por primera vez de la detención de su novio, Juan Diego Álvarez Noval, por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

La noticia de la detención, así como los testimonios de los implicados, fue reportada inicialmente por el programa de Magaly Medina. La periodista criticó en su espacio la entrevista que le hizo Milagros Leiva a la ex participante de "Esto es guerra" y la consideró "desinformada".

Milagros Leiva dedicó la mañana siguiente un bloque del noticiero a responder a Magaly Medina y, además, reveló que la pelirroja le negó una entrevista cuando ingresó a las filas de ATV. También dijo que "vetó" a Nicola Porcella, quien accedió, según Leiva, a ser entrevistado por ella antes que en "El valor de la verdad".

"Melissa Loza no quería ir a su programa, no es verdad que iba a ir el viernes. La propia Melissa Loza quería hacer sus descargos y quiso venir a este programa. ¿Tengo yo la culpa? No la tengo. Lo que no me parece justo es que se vete a personajes porque a la señora Magaly Medina no le da la gana", afirmó Milagros Leiva.