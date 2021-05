Magaly Medina contó a través de sus redes sociales que recibió la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). La conductora de “Magaly TV, la firme” no brindó detalles de dónde fue inoculada.

En sus Stories de Instagram, la figura de ATV compartió dos fotografías. En la primera vemos lo que sería la cartilla del registro de vacunación y sobre ella escribió: “Vaccinated for COVID-19 (Vacunado contra COVID-19). 01/abril/2021”.

En la segunda imagen vemos a la periodista en el centro de vacunación. Ella está sentada mientras el personal de salud le aplica la vacuna. Hasta el momento, Medina no ha brindado más detalles al respecto.

Por otro lado, Magaly Medina viajó a Máncora, Piura, junto a María Pía Copello para trabajar y grabar contenido y descartó que su aún esposo, el notario Alfredo Zambrano, las haya acompañado.

“Viajé con María Pía (Copello) y su esposo, y con el equipo de redes sociales”, manifestó en declaraciones para el diario Trome la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Asimismo, indicó que no ha conversado con Zambrano sobre su posible reconciliación. “Realmente tuve una semana bien complicada, dedicada íntegramente a mi trabajo, no he tenido tiempo para nada que no sea mi trabajo”, agregó.

