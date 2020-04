En la reciente edición de su programa, Magaly Medina opinó sobre Andrés Wiese, quien denunció públicamente que se sintió acosada por los mensajes que recibió en sus redes sociales de varios seguidores luego de preparar un postre.

“Hay hombres que son mañosones, pervertidos, vulgares, sucios, pero también hay mujeres que son lo mismo, mañosonas, vulgares, soeces y le hicieron todo tipo de comentarios. Él ha dicho que se ha sentido acosado, pero yo no lo veo como acoso porque en las redes sociales hay una dictadura total, el imperio de nadie, todos comentan lo que quieren y se escudan en el anonimato”, dijo Magaly.

La periodista sostuvo que no considera que fuera un acoso; sin embargo, enfatizó que le avergüenza ese tipo de mujeres.

“Andrés se ha sentido tocado porque le han dicho todos los comentarios habidos y por haber -menos por el postre tan rico que había preparado- con todas las insinuaciones más procaces que usted puede imaginar... De verdad que a mí me avergüenzan ese tipo de mujeres y de comentarios”, sentenció Medina.

Finalmente, Magaly Medina señaló que Andrés Wiese no debería sentirse acosado, sino indignado por “la cantidad de hombres y mujeres así de vulgares, quienes no tienen nada mejor que hacer que desatar sus bajas pasiones al ver una foto, pero su mente no está preparada para decir algo bonito. Lo primero que teclean es basura".

Magaly Medina habla sobre comentarios que recibió Andrés Wiese en redes. (Video: ATV)

