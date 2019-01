Magaly Medina: "'La purita verdad" se convirtió en un zafarrancho" | VIDEO

Magaly Medina volverá este lunes a la pantalla chica con un programa de entretenimiento que se emitirá a las 9 p.m. por la señal de ATV. En conferencia de prensa, la periodista analizó su paso por Latina, el canal que dejó poco después de ser suspendida por sus comentarios sobre el futbolista Paolo Guerrero en los días previos al Mundial Rusia 2018.

Magaly Medina consideró que, pese a las críticas que recibió, su promedio de ráting no ha marcado su historia en la TV. De acuerdo a su análisis, su paso por el horario estelar sabatino (con "Magaly") fue positivo, pues solía pelear el liderazgo con Gisela Valcárcel. Así también, "calentó la antena" del noticiero matutino. Con "La purita verdad", un programa tipo magacín, sí fue muy crítica.

"Al noticiero, que fue mi último gran programa, porque estuve allí hasta el último día que me levantan del aire, llego con cero cero punto a las 5 de la mañana (sic) y luego comenzó esa antena a calentarse y me voy con 7 o 9 puntos diarios en la mañana. Cuando me voy, cae estrepitosamente. Y sigue mal, tanto que Milagros Leyva, que cuando yo estaba no me podía ganar, (ahora lo hace)", declaró.

"'La purita verdad' se convirtió en un zafarrancho, porque así no fue la idea original. Fue un zafarrancho porque nadie le encuentra ni ton ni son a eso, porque todos metieron su pico: los vendedores querían (que sea dirigido) al ama de casa, yo quería hacer periodismo, sin productor además, sin ayuda, sin nada.Que haya hecho 5 puntos de ráting en sus mejores días... 5 días a la semana con 3 horas y media o 4 al aire y que allí el ráting cayera no es algo que marque en la historia de mi carrera algo significativo", continuó.

Magaly Medina vuelve al formato de entretenimiento en ATV. (Fuente: ATV+)

"Yo me voy con el noticiero, que es donde quise estar y donde siento que hice algunas cosas. Pude haber hecho cosas mejores si hubiera tenido una mejor producción periodística, si me hubieran dejado hablar más. Son cosas que uno tiene que adaptarse al canal donde está. A mí Milagros Leyva nunca me ganó, cosa que ahora sucede. Mi ex noticiero tiene dos perfectas estatuas haciendo el noticiero", finalizó sobre el programa que ahora recae en Pedro Tenorio y Sigrid Bazán.

EL DATO

"Magaly, la firme", el nuevo programa de Magaly Medina se estrenará el lunes 14 de enero a las 9 p.m. por ATV. De esta manera, la periodista volverá al formato de los programas de espectáculos.