Magaly Medina cuestionó las recientes declaraciones de Korina Rivadeneira, quien en una entrevista a un diario local pidió que no la etiqueten como la favorita de “Reinas del Show”, programa en el que participa y que es conducido por Gisela Valcárcel.

“¿Pero por qué se queja? Si es la favorita y posiblemente la única que se puede llevar el título de ‘Reinas del Show’. Ella está compitiendo contra Paula Manzanal, contra Jossmery Toledo, contra ‘La Retoquitos’ (en referencia a Janet Barboza)”, dijo inicialmente la periodista.

La popular ‘Urraca’ recordó que “en el programa pasado todos sabíamos que el que iba a ganar era Josimar”. “(El espacio) tiene su lado humorístico con esta chica ‘La Pánfila’... También está Milena (Zárate), que algo hará pero no es una gran bailarina”, agregó.

Medina destacó el talento de la esposa de Mario Hart. “La única que sabe bailar y que lo ha demostrado en otros programas es Korina Rivadeneira y ninguna de las que está ahí va a ser rival para ella, por eso es que es la favorita”, precisó.

“Antes que termine ‘Reinas del Show’ ya todos sabemos que ella va a ganar (...) Tan sencillo y fácil como eso, porque en tierra de ciegos, el tuerto es el rey”, indicó.

“Y no hay que quitarle su mérito, porque ella sí baila y baila muy bien, pero las demás no bailan. En este caso le va a ser fácil ¡No importa Korina, tú les vas a ganar! (...) No hay competencia, tú te llevas esa corona sí o sí”, finalizó.

