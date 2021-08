En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para hablar sobre Gisela Valcárcel, quien está en medio de la polémica después del intercambio de palabras que protagonizó con Allison Pastor y que terminó con la renuncia en vivo de la participante.

“Yo siempre le he dicho ‘Cantinflas’. Me han preguntado por qué le tengo tanta rabia, no es rabia, no es personal, no es mi amiga. Criticarla es solo ver una parte que no es fidedigna, que no es real, no es honesta, no es transparente, ella nunca lo ha sido para mi manera de ser. ¿Es fingida? Sí. Es la más fingida de las conductoras de televisión. Ahora hay otras que le siguen en el orden de importancia. Su hija viene como en tercer lugar porque más fingida es la ‘retoquitos’ (Janet Barboza)”, dijo la conductora.

La figura de ATV aseguró que la conductora de “Reinas del Show” no es una buena cristiana como tanto pregona. Además, recordó que Valcárcel también protagonizó incidentes en vivo con Diego Dibós y Susan Ochoa.

“Yo les he venido diciendo hace años. La ‘Gise’ se vende como muy cristiana, pero realmente no es tan religiosa porque de la palabrería barata no se vive (...) Gisela no es buena gente. Pueden haber leyendas negras, pero de ella se sabe porque lo hemos escuchado de personas que han estado a su lado, que ella es así y lo hemos visto. La hemos visto comportándose de la misma manera con Diego Dibós, Susan Ochoa y ahora con Allison Pastor”, agregó.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” recordó que, en la Teletón del 2020, debido a la pandemia, los productores del evento querían unirla con Gisela Valcárcel; ella aceptó, pero la rubia se opuso.

“Giselita no es buena gente, se sabe por personas que han trabajado a su lado, que ella es así. Ella nos vende su santidad, pero recuerden que, en la Teletón, ella es la dueña. Donde deberíamos estar todos unidos y participar, sin importarnos quien es más o menos, ¿ustedes creen que ella deja que alguien que le hace sombra, vaya?”, expresó.

“El año pasado se quería hacer algo universal por la pandemia y que nos unamos ella y yo por la Teletón. La idea fue aceptada por mí, ¿Ustedes qué creen que dijo ella? No, no es el momento para que Magaly y yo nos juntemos, y así fue. Ustedes que le prendían vela, ahora se asombran”, finalizó diciendo Medina.

