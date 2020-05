Este viernes Magaly Medina inició su programa “Magaly TV: La Firme” contando que recibió una carta notarial de Yahaira Plasencia por presuntamente dar una fecha inexacta en la difusión de un video en que conversa con el productor musical Sergio George.

En la carta la intérprete de “Y le dije no” señaló que la periodista de ATV habría puesto en duda su “honor y credibilidad” luego que dejara entrever que se encontraba mejor de salud porque hizo una entrevista con Sergio George; sin embargo, el video había sido grabado días antes de que la cantante mostrara complicaciones en los riñones.

“Nosotros no vemos tu canal de YouTube pues, nosotros no somos tu público, nosotros no somos tu club de fans, nosotros somos periodistas y no vemos tu canal de YouTube. Ella se ha ardido porque dice que esa emisión en vivo (...) es del 24 de abril y que es inexacto que fuera de ayer”, explicó la “Urraca”.

En ese sentido, Magaly Medina explicó que el live de Yahaira Plasencia y el productor musical fue publicado por Miami Talents como si fuera reciente.

“Te voy a decir una cosa, a quien deberías mandarle tu carta notarial es a la página Miami Talents con quien hiciste tu [en] vivo porque ellos lo vendieron de esta manera, así es como promocionaron, como si fuera realmente un [en] vivo porque los [en] vivos son eso; que se hacen en vivo (…) Error nuestro no fue, ¿qué cosa quieres que te llamemos hasta Moscú para preguntarte si vas a hacer un vivo hoy? A nosotros ni siquiera nos contestas la llamada”, fue la contundente respuesta de la periodista.

Para la periodista y conductora de ATV, Yahaira envió esa carta notarial debido a que le habría molestado que se burlara de ella por llamar “Serge” a su productor musical, Sergio George.

“Yaha, nosotros somos periodistas y críticos del espectáculo, y mi estilo es este no me lo puedes cambiar, y ayer y hoy, te hubiera dicho lo mismo porque estabas de unos disfuerzos (diciendo) Serge”, agregó la periodista.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly se burla de Cathy Saénz por realizar taller de producción de televisión

Magaly se burla de Cathy Saénz por realizar taller de producción de televisión