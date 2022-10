El sábado último, durante la nueva edición del reality de canto y baile “El Gran Show”, Valcárcel Álvarez dedicó unos minutos a hablar de la conductora de “Magaly TV: La Firme”, a quien acusó de haberla maltratado públicamente por muchos años. Esto derivó en una extensa respuesta, por parte de Medina, el último lunes. Pero, ¿cómo se inició realmente este enfrentamiento?

Origen de la rivalidad

Magaly Medina inició su camino en el periodismo nacional por la década de los noventa, como columnista de opinión de la revista “Oiga”. En dicho espacio comentaba sobre personajes del espectáculo de ese entonces, entre los cuales estaba Gisela Valcárcel. Sobre ella refería que tenía “poses de diva”.

Posteriormente, Magaly se trasladó a un espacio televisivo en el noticiero de ATV. El segmento de espectáculos se llamó “Pese a quien le pese”. Para 1997, logró tener su propio programa sobre la farándula peruana y las indirectas entre ambas conductoras de televisión, en lugar de cesar, se incrementaron. Incluso, la denominada ‘Urraca’ mandó a seguir los pasos de Gisela Valcárcel.

Encuentros y desencuentros

Uno de los primeros “enfrentamientos” que tuvieron ambas fue cuando Magaly Medina descubrió la supuesta infidelidad del exesposo de Gisela Valcárcel, Roberto Martínez, con la ex Miss Perú Viviana Rivasplata. La periodista lanzó la información en vivo utilizando la ironía como insumo principal. Durante su programa, usó un vestido negro y salió con un arreglo floral en brazos. “Estoy de luto por quien en vida fue el matrimonio Martínez-Valcárcel”, fueron las palabras de la conductora. Esta exposición a nivel nacional no le agradó a Valcárcel.

En 2009, hubo otro “encuentro” entre las personalidades durante la emisión del programa “Amor, Amor, Amor”, conducido en ese entonces por Carlos Cacho. Magaly Medina era la madrina del programa, pero no sabía que hablaría con Gisela por vía telefónica. “Hola, hola, ¿cómo estás? Llamo desde Lince, soy Gisela Valcárcel”, dijo la ´Señito´.

“Hola, comadre. ¿Cómo andas? Qué sorpresa me has dado esta mañana, comadre Gise”, respondió la ´Urraca´. Valcárcel le expresó sus mejores deseos y la periodista no respondió, mostrando cierta incomodidad porque no esperaba tener dicha conversación.

Pasaron alrededor de diez años para que el público fuera testigo de otro enfrentamiento entre ambas conductoras. En noviembre de 2019, Magaly Medina dijo en su programa que GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, interfería en la decisión de las personalidades que podían ser presentadores de la Teletón.

En ese momento, Valcárcel decidió llamar al programa de Medina para aclarar el tema. “Lo que has dicho es una información errada, absolutamente errada”, le dijo. No obstante, Magaly Medina enfatizó que ella manejaba información privilegiada y que eso era cierto. Posteriormente, le consultó por qué no había también otras figuras de su canal.

Gisela Valcárcel llamó al programa de Magaly Medina para aclarar lo dicho por la ´urraca´ sobre su injerencia en la transmisión de la Teletón. (Foto: Instagram)

“Yo no tenía que discutir quién iba o no, porque normalmente estoy yo (como ancla). Como está Aldo Miyashiro por mi canal. Entonces, debe haber existido algo más entre la gente de ProTv y el canal”, señaló Gisela.

Eso fue rechazado por Medina, quien le dijo que ella era “la dueña y señora” de la Teletón. “¡Eso es mentira! (...) Gisela, nunca voy (a la Teletón), porque igual que a Tula no me vas a dejar a la hora que entre las anclas. Y yo soy un ancla. A mí no me vas a mandar a las dos de la mañana, porque no me ven ni las lechuzas”, finalizó.

Para 2021, Magaly Medina anunció su separación de su esposo Alfredo Zambrano. Poco después, el programa de Ethel Pozo –hija de Gisela Valcárcel- anunció al notario como un posible concursante del programa conducido por la ´Señito´.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”, dijo en su programa.

Magaly Medina se pronunció sobre la declaración de Ethel Pozo en 2021. (Foto: captura ATV)

Último enfrentamiento

El pasado sábado 1 de octubre, Gisela Valcárcel estrenó la nueva temporada de “El Gran Show”. Durante el programa presentó a Melissa Paredes como una de las nuevas participantes. En ese momento, aprovechó para dedicarle unas palabras a su rival televisiva.

“A mí me pasó esto, es como si la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen... En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho”, contó.

En seguida, la conductora aseguró que la persona que hace daño termina pagando un alto precio; asimismo, exhortó a la reflexión a sus críticos. “Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y, sabes, todo va a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, agregó.

También advirtió lo que sabía recibiría por parte de Magaly Medina. “No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda... Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, finalizó la conductora de “El Gran Show”.

VIDEO RECOMENDADO

En posteriores declaraciones al diario Trome, Gisela Valcárcel aclaró que “no me gusta hablar de Magaly ni de nadie y debe de haber sorprendido a muchos, pero es claro que, si tengo que hablar sobre los insultos y agresiones públicas sin medida, y muchas veces sin pruebas de lo que dice, pues no me quedo callada”.

Tras lo ocurrido, el último lunes 3 de octubre, Medina inició su programa “Magaly TV: La Firme” respondiendo a lo dicho por Valcárcel. “Siempre me ha parecido una persona con doble discurso, una disforzada, hipócrita, pero nunca pensé que fuera una mujer mentirosa a morir, como lo ha demostrado en su último programa. Su desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades”, acotó la conductora de ATV.

En su discurso, la popular ´Urraca´ indicó que Gisela le tiene rencor porque ella se encargó de revelar su “doble moral” ante su público. “Soy la persona que la ha desenmascarado a lo largo de los años. Ella tendrá muchos años más en la televisión, pero no me merece ningún respeto... Eso de victimizarse no va con ella, no te victimices Gisela porque acá no eres una víctima”, puntualizó.

También dijo sentirse atacada por la ´Señito’ a lo largo de los años. “Toda la vida me has atacado. No es que me hayas permitido hablar de ti por 25 años y nunca dijiste nada. Ella no se ensuciaba las manos porque a lo largo de los años ha tenido a sus ‘monos con metralleta’ que le han hecho el trabajo sucio, como anteriormente era Carlos Cacho y ahora es Janet Barboza, ‘La Retoquitos’, a quien utiliza para molestarme y responderme”.

“Gisela no ha sido ninguna santa, ella ha tenido una época donde no quería que nadie la toque ni le diga nada. Ella estaba acostumbrada a eso, hasta que yo llegué a la televisión y comencé a decirte todo lo que a ti te molesta y por eso me detestabas”, con esto concluyó su programa del pasado lunes.

En la televisión no hay casualidad, según expertos

La rivalidad entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina lleva más de 20 años y millones de peruanos han sido testigos de sus constantes enfrentamientos. Sobre esta situación entre las presentadoras de la televisión, el productor de TV Dany Tsukamoto compartió su percepción con El Comercio, refiriendo que a costa del escándalo, ambas han conseguido mantenerse vigentes en la televisión.

“Estas dos personas se necesitan mutuamente y quienes más lo saben son ellas. Lo que creo ahora es que hay un aprovechamiento ya bastante descarado, abierto. Dos artistas de la televisión que, ciertamente, cada vez pierden más televidentes. Creo que siempre ha habido un pacto tácito de sacarle provecho a esa enemistad que la gente disfruta mucho”, aseguró.

El productor Dany Tsukamoto (derecha) ha trabajado al lado de Magaly Medina. (Foto: Latina/Difusión)

Johnny Padilla, periodista y presentador del programa “En Escena” en RPP, también conversó con este Diario y precisó que “ambas son apasionadas por lo que hacen. Como alguna vez por ahí les han dicho: son ‘animales televisivos’. Ambas piensan en la televisión mañana, tarde y noche (…) Son dos personajes que están apasionados por lo que hacen y que, finalmente, también saben a qué armas deben apelar para mantener esa vigencia. Creo que entre ellas se retroalimentan”.

Para los consultados, ambas personalidades han salido beneficiadas del último enfrentamiento originado el sábado pasado por el comentario vertido por Gisela Valcárcel en “El Gran Show”. El periodista Padilla aclaró que, en rating, Gisela obtuvo 12 puntos en su gala de estreno. Magaly la superó, alcanzando 14 puntos el último lunes “solamente hablando, sin invitados”.

El periodista Johnny Padilla también emitió su comentario sobre el ´eterno´ enfrentamiento entre las ´divas´ de la televisión. (Foto: Instagram)

“Pero, en vigencia, en seguir ambas en todos lados, en ser un tema de interés nacional -más aún que la elección del alcalde de Lima-, están ambas. Las dos figuras se benefician, les conviene, y seguirán hasta que decidan no hacer televisión”, precisó.

Por su parte, el productor Tsukamoto agregó que, debido a la caída en rating del programa conducido por la ´Señito´, sería ella quien consiguió más beneficios de esta nueva pelea. “Gisela viene de una caída en la última versión de su programa y ha recogido absolutamente a todos los últimos ´ampayados´ de Magaly. Gisela, hábilmente, ha hecho que todo el mundo voltee a verla otra vez. Saliendo a atacar directamente a Magaly con nombre propio. Le ha sacado provecho a cada cosa que está haciendo. Las cifras lo reflejan”, enfatizó.

Magaly Medina le respondió a Gisela Valcárcel en la edición de "Magaly TV: La Firme", emitida el último lunes. (Foto: Instagram @magalymedinav/@giselavalcarcelperu).

Pero, ¿algún día el enfrentamiento entre las ´divas´ de la televisión peruana acabará? La respuesta, para los referentes consultados, es la misma. Esta disputa terminará el día que Magaly Medina y Gisela Valcárcel dejen la pantalla chica. “Creería que, cuando ya no tengan necesidad de hacer rating, (el enfrentamiento) acabaría en dos segundos. El día que ya no tengan programas, se van a sentar y se van a reír de absolutamente todo lo que se han dicho y todo el provecho que han sacado”, asegura Tsukamoto.

Johnny Padilla coincide y asegura que “mientras ambas estén en la televisión, no va a acabar este enfrentamiento público porque, cuando se apagan las luces y se van a su casa, no creo que piensen una en la otra. Mientras estén en la televisión, no (acabará), porque ambas saben que funcionan mencionándose”.

Por último, los consultados coinciden en que el público no debería tomar partido o defender a alguna de las involucradas, porque todo, al final, es un show. “Estamos ante un capítulo más de la novela que a los peruanos les gusta, les divierte. Va a volver a ocurrir. De alguna manera, (que) la gente no se parcialice tanto porque no es tan real. Que se diviertan, porque al final es un show”, sugiere Dany Tsukamoto. “Disfruta, mira, ríete, pero no creas todo lo que ves, porque la televisión, en mayor parte, está hecha. La mayor parte está estructurada para que te creas todo”, finalizó Padilla.