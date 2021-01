“Magaly TV: La Firme” volverá a emitirse en vivo desde el próximo 11 de enero. Así lo dieron a conocer en un video promocional publicado en las respectivas redes sociales del programa difundido por ATV.

En el clip, de unos cuantos segundos, vemos imágenes de los inicios de Magaly Medina en la TV. Casi al finalizar el video, aparece la figura de televisión vestida totalmente de negro, quien mira a la cámara y esboza una sonrisa.

“Hace 22 años, la periodista más polémica del país cambio la televisión para siempre, desde entonces nada ha sido igual. Todos los años sus detractores elevan una plegaria al cielo para que ella no vuelva más a la televisión, pero eso no funciona, el cielo la devuelve”, se escucha en la voz en off del clip. “‘Magaly TV: La Firme’ desde el lunes 11 de enero a las 9:45 por ATV”, anuncian finalmente.

En solo unas horas, el video publicado en Instagram cuenta con más de 9 mil reproducciones. Los fanáticos de Medina expresaron su emoción por la noticia en los comentarios.

“Maga eres la mejor”, “Ya regresa Magaly que las noches son aburridas sin ti”, “Ya era hora que vuelva”, “Vuelve ya”, “Te extrañamos mucho”, “Mi programa favorito”, “Que vuelva ya”, “Sí, listo para la acción”, son algunas reacciones de sus fans

Por otro lado, Magaly Medina contó a sus miles de seguidores que ella y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, tuvieron que regresar a Lima tras unas cortas vacaciones en Acapulco, México, debido a las nuevas medidas tomados por el Gobierno para frenar el brote de la nueva variante del coronavirus (COVID-19).

“He tenido que interrumpir mis vacaciones en este paradisiaco lugar. Ya no vamos a Miami por las medidas del Gobierno que dictan que tiene uno que regresar y hacer cuarentena obligatoria por 14 días”, mencionó la conductora de ATV en un video que publicó en sus historias de Instagram.

“Definitivamente, si completaba mis vacaciones, no iba a llegar a tiempo para hacer mi programa y cumplir con ustedes, mi público querido”, agregó.

