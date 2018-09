"En boca de todos": por esta razón Maju Mantilla se alejaría de la conducción

La conductora y modelo Maju Mantilla podría alejarse temporalmente de la conducción del programa "En boca de todos", que conduce junto a Tula Rodríguez, Ricardo Rodón y Carloncho’, debido a algunos problemas de salud.

La ex reina de belleza dejó en suspenso su continuidad en el espacio que se transmite a través de América Televisión el próximo año debido a que debe someterse a una operación en la rodilla que ha venido postergando hace algún tiempo.

“Me gustaría (continuar), pero tengo algo pendiente que he dejado pasar, que es operarme la rodilla porque tengo el ligamento roto. Me iba a operar el año pasado, pero no pude por la novela (‘Te volveré a encontrar’)”, dijo inicialmente Maju Mantilla.

“Luego de la cirugía necesito una terapia de rehabilitación, no puedo usar tacos. Yo estoy joven (tiene 34 años) y tengo que hacerlo de una vez. Ya hablé con la productora Mariana Ramírez del Villar”, finalizó.

Por otro lado, Maju Mantilla —tras anunciar el 'Dia del Shopping para este próximo 29 de setiembre— habló sobre el difícil momento que viene atravesando Tula Rodríguez, tras el infarto de su esposo, y dijo que admira su fortaleza.

“No puedo hablar mucho del tema, solo puedo decir que Tula (Rodríguez) es una mujer muy fuerte y trabajadora, no se amilana ante cualquier adversidad. Se preocupa mucho por su familia y continúa adelante”, comentó al respecto.