En la reciente edición de “En boca de todos”, Maju Mantilla participó en la secuencia “La máquina de la transformación” y sorprendió a sus compañeros al convertirse en Yahaira Plasencia.

La conductora de televisión apareció en el set vestida con un top verde fosforescente, un short y un chaleco jean para bailar el tema “Y le dije no”. Maju derrochó sensualidad en su presentación y en todo momento intentó imitar los pasos de Yahaira.

“Era una Yahaira fideita bailando ahí en el escenario, pero no importa. No tengo los movimientos de Yahaira, pero me encanta tu música, me encanta bailar y la siento también como todos los peruanos”, dijo Maju Mantilla tras su presentación.

La conductora de televisión fue evaluada por Sergio George y Yahaira Plasencia, quienes se enlazaron en vivo con el programa para hablar del éxito del tema musical “Y le dije no”, que acumula más de 21 millones de reproducciones en YouTube.

Yahaira y su productor musical resaltaron la versatilidad de Mantilla. “Maju yo siempre he dicho que eres súper talentosa, de verdad que sí, actúas, bailas, conduces, lo has hecho increíble, mil aplausos para ti”, dijo la cantante peruana.

