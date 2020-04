María Julia Mantilla García, más conocida como Maju, viene dando de qué hablar por las seductoras escenas que protagonizó junto a Pablo Heredia, en los primeros capítulos de la telenovela “Te volveré a encontrar”.

En comunicación con América Espectáculos, la conductora de “En boca de todos” contó que no solo ha sorprendido a los espectadores, sino también a su círculo más cercano. “No me quiero ver. Mis amigos me molestan mucho, me dicen ‘Maju no te conocía así’”, reveló entre risas.

Asimismo, la exMiss Mundo reveló que detrás de las escenas grabadas junto al actor y cantante argentino hubo muchas risas. “Me hacía reír Pablo (Heredia), a veces estábamos en una escena que él hacía sus bromas y no podíamos empezar porque empezábamos a reír, yo le decía no me hagas reír”, acotó.

Por otro lado, la figura de América Televisión sabe que su esposo, Gustavo Salcedo, es su admirador número uno; sin embargo, reconoce que en un inicio no fue fácil para él verla besándose con otras personas en la ficción.

“Para toda persona debe ser complicado ver a tu pareja besándose con otro hombre u otra mujer, por el mismo hecho que él no me conoció siendo actriz, esto es algo nuevo que ha nacido y que él me ha apoyado. Sabe de las escenas, de lo chapes y todas esas cosas”, contó Maju.

La actriz que da vida a Inés en “Te volveré a encontrar” adelantó que “vienen escenas y capítulos que no se imaginan”. La telenovela se emite de lunes a viernes a las 9:30 p.m. a través de América Televisión.

Maju Mantilla cuenta cómo grabó cautivantes escenas en telenovela

