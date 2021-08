La noche del último jueves, Marcela Navarro se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de “La Voz Perú” y levantó el trofeo del reality junto a su entrenador Guillermo Dávila.

Tras la reñida final de infarto que se vivió en la víspera y en la que sus compañeros Randy Feijoo y Valeria Zapata ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, la cantante iquiteña no dudó en dirigirse a su coach para darle las gracias.

“No tengo más palabras que de agradecimiento para la gente que me apoyo (...) Gracias maestro por haber girado esa silla y darme la oportunidad de hacer y cumplir algo que nunca pude”, dijo entre lágrimas, en declaraciones recogidas por el programa “Mujeres Al Mando”.

Por su parte, Guillermo Dávila respondió indicando: “Me siento realmente un ganador, no porque gané un concurso, sino por el hecho de que ella confió en mí y me vi muy premiado con todo lo que me regaló en todo este trayecto de ‘La Voz Perú' ”.

Durante el programa en vivo que conducen Maricarmen Marín, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel, Navarro agregó que el apoyo del venezolano “(fue) importantísimo. Sé que él es una persona muy escueta para expresarse, pero es muy preciso con sus consejos también y eso es algo que valoro mucho porque lo necesario sabe decirlo”.

Palabras de Marcela Navarro y Guillermo Dávila

