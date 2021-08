Conforme a los criterios de Saber más

Ha sido una dura competencia a lo largo de semanas, pero este 26 de agosto la cuarta temporada de “La Voz Perú” terminó con Marcela Navarro y su entrenador, el actor y cantante venezolano Guillermo Dávila, levantando los trofeos del ganador.

La cantante loretana de 33 años logró su victoria en una final competitiva del reality de Latina en la que favoritos como Randy Feijoo del equipo de Mike Bahía ocuparon el segundo lugar, mientras que Valeria Zapata y Aldair Sánchez ocuparon el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Como parte de su victoria, Marcela Navarro ahora cuenta con un contrato con Universal Perú que le permitirá retomar el sueño de sacar un disco de material propio que se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19.

En medio del jolgorio de la victoria, El Comercio pudo conversar con Navarro, quien nos habló de su alegría por la victoria, el significado de los temas que eligió y sus planes a futuro.

-Es una pregunta cliché pero, ¿cómo te sientes tras ganar “La Voz Perú”?

No tengo palabras exactas para expresar tanta felicidad. Creo que reía y lloraba al mismo tiempo por primera vez en mi vida, este es un logro grande para mí. Yo se que mi madre debe estar llorando y riendo también en este momento en casa.

-¿Puedes hablarnos un poco de las canciones que elegiste?

La elección de las canciones para mí siempre ha sido importante de acuerdo a mi experiencia personal. En este caso “En cambio no” es una canción de mi artista favorita de toda la vida, cuyo nombre tengo tatuado en mi espalda, que es Laura Pausini. Mientras tanto, “Mi soledad y yo” es de Alejandro Sanz, el artista favorito de mi hermana. Ella está desde hace 30 años en Madrid y quiero, con todo mi corazón, poder traerla al Perú en todas las navidades de ahora en adelante.

Marcela Navarro conmovió al jurado gracias a una interpretación de "En cambio no" por Laura Pausini. (Foto : Giancarlo Ávila @photo.gec)

-¿Cómo ha sido tu relación con Guillermo Dávila como tu entrenador?

Guillermo es una persona quizás un poco escueta para expresarse, pero es muy preciso con sus consejos y yo los valoro mucho. Me decidí por él porque me pidió que fuera a su equipo, pero al mismo tiempo no insistió, y eso me llamó mucho la atención. Me inspiró confianza.

-¿Cómo ha evolucionado tu conexión con él a lo largo del concurso?

Creo, y espero, que nos hayamos convertido en buenos amigos y que esta relación no se termine cuando acabe el programa, sino que sea duradera y que perdure a través del tiempo. Y, por qué no, poder cantar más adelante junto a él, eso sería un honor para mí.

Guillermo Dávila y Marcela Navarro (Foto : Giancarlo Ávila @photo.gec)

-Has sido una veterana de varios programas de canto donde has estado muy cerca de la victoria. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando estaban a punto de anunciar al ganador?

La verdad es que yo no usaría la palabra veterana. En este caso solo he tenido dos intentos anteriores, pero este era el último. Me prometí que sería el último también porque estoy muy enfocada en sacar un material propio que venía preparando desde hace mucho tiempo. Y pensé venir a “La Voz Perú” para darle un empuje a mi carrera.

Para ser honesta, para mí fue increíble poder llegar a estas instancias del programa y más increíble aún tener el trofeo ahora en mi mano.

- ¿Cuáles son tus planes a partir de ahora?

Bueno, de hoy en adelante, si hay un contrato de por medio tengo que ver mis intereses y los de la compañía (Universal Perú) con la que acabo de firmar. Y depende de ello lo que venga de aquí en adelante.

- ¿Tienes algún mensaje a todos los que te vieron actuar noche tras noche?

Agradecerles, creo que eso es lo más próximo que se me viene a la mente. La gratitud, primero.

Agradecida con toda la gente que ha confiado en mí, primero por escucharme, porque escuchar en tiempos de sordera es una gran virtud, y la gente que escucha a una artista que tiene una propuesta nueva es realmente un regalo para los que hacemos música, más aún los que tenemos un estilo propio y diferente.

De aquí en adelante también va a ser muy importante para mí poder lanzar algo propio y la gente ya haya visto un avance de mi propuesta gracias a este programa.

