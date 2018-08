Recordado por encarnar a mediados de los noventa a 'Nandito' el sufrido hijo de Thalía en la telenovela "María, la del barrio", el actor mexicano Osvaldo Benavides reveló cómo fue afrontar la repentina fama que le trajo el famoso personaje de telenovela.

"En su momento, cuando perdí el anonimato, me costó trabajo no hacer las cosas normales que antes hacía... Ese cambio de no pasar desapercibido, me costó mucho", declaró el actor al portal "Quién".

Hoy, a sus 39 años, Benavides se describe como un hombre que sabe lo que quiere, a pesar que, según él, le cueste disfrutar el presente.

Abocado actualmente en el teatro y le televisión, el mexicano revela que elige sus proyectos según el momento en que se encuentra su vida.

Benavides estrena el próximo 10 de agosto la obra "Donde los mundos colapsan", junto a Silvia Navarro, y al primer actor Ignacio López Tarso.