Hoy estuvo en el set de televisión del programa ‘Mande quien mande’ y recibió ayuda en vivo. Sin embargo, quedó sorprendido por los regalos que tuvo gracias la iniciativa de María Pía Copello y la Carlota. Un día antes, María Pía pidió apoyo a todos los televidentes, sobre todo a los empresarios y figuras públicas para recaudar dinero y comprar una mototaxi, así como los electrodomésticos y artículos del hogar que perdió don Sósimo.

“Atención a todos los amigos artistas, todos los que quieran ayudar, Sosimo lo ha perdido todo, sus rc herramienta de trabajo, su casa, sus pertenencias, lo único que tiene es la salud para salir adelante. Le digo a todos que haremos una ‘Mototón’, cuesta caro, nuestro objetivo sería comprarle y devolverle una nueva”.

En vivo, el señor se emocionó hasta las lágrimas al ver una mototaxi nueva, así como una casa propia y artículos del hogar. La Carlota lo abrazó y se conmovió por su caso.

REENCUENTRO CON SU HEROE

Otro caso conmovedor que presentó el programa fue el señor José Luis, quien rompió en llanto cuando se reencontró con Armando Ureta, el vecino que arriesgó su vida al lanzarse al río para salvar al pequeño Emir.

Desde el hospital donde se viene recuperando, el papá de Emir contó el preciso momento cuando intentó escapar del huaico junto a su hijo, pero todos los objetos que arrastró la corriente golpearon el cuerpo del señor, quien no pudo soportar más y soltó a su niño. “Con mucho dolor, lo suelto porque (el huaico) me llevaba también”, explicó entre lágrimas al recordar que casi pierde la vida si no fuera por el vecino que al ver la dramática escena, salvó a Emir.

Las cámaras de “Mande quien mande” sorprendieron al señor José Luis al presentarle en vivo al vecino Armando Hugo Ureta, quien salvó a su pequeño.

El papá de Emir no pudo evitar emocionarse y lloró al agradecer al héroe que se lanzó al río para salvar al niño. “Creo que cada persona debería tener esa voluntad de reaccionar frente a esa situación. Lo hice agradecido con Dios”, acotó el señor Armando Hugo.