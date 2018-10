"Yo soy": Maricarmen Marín se cae en pleno cásting en vivo | VIDEO

Maricarmen Marín y Katia Palma le agregaron un poco de humor al programa "Yo soy" cuando, al intentar hacer una coreografía para acompañar la canción de un participante, la ex Agua Bella perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Todo ocurrió cuando un joven llegó al set para imitar a Frankie Ruiz. Maricarmen Marín y Katia Palma, fanáticas de la salsa, decidieron hacer un número de baile, pero no salió como esperaban.

Pese a la advertencia de Ricardo Morán, Maricarmen Marín terminó en el piso luego de que Katia Palma giró la silla de la cantante y esta perdió el control.

La caída de la intérprete de "Por qué te fuiste" tomó por sorpresa a los jurados, quienes en medio de la presentación del imitador de Frankie Ruiz se pararon a ayudarla.

No obstante, al verla en el suelo, sus compañeros empezaron a reírse; Ricardo Morán paró la imitación y atinó a decirle a Maricarmen en broma: "No sabes el susto que me pegué esas sillas son nuevas".