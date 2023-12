Durante la vigésimo sexta edición de la Teletón (2017), en las instalaciones de América TV, Jorge Grippa (gerente de Producción de Canal 4) le preguntó a Maricarmen Marín (Lima, 1982) cuándo volvería a actuar. La artista, entonces figura de Latina, llevaba cinco años sin hacer ficción en TV. “Le respondí que estaba creando unas historias porque quiero ser como María Mercedes, Rosa Salvaje o Marimar. Me dijo: ‘Hazla’. Él me generó la idea”, asegura. Seis años después esta se hizo realidad con “Súper Ada”, una comedia musical en la que convergen magistralmente la ficción con la realidad.

Maricarmen Marín inicia una nueva y desafiante etapa televisiva. (Foto: Alessandro Currarino)

“Fue cosa del destino. Desde entonces, me dediqué a escribir y a ver mis novelas favoritas. Una vez que grabé el reel, con ayuda de unos amigos, se lo llevé a Jorge, quien es una de las personas que más quiero de la industria porque desde mis inicios me trató con amabilidad y respeto. Me dijo que le gustó, y quedó ahí. Dejé el proyecto en pausa hasta que mi contrato con Latina terminó. Estar como productora asociada con América TV, es un privilegio”, comenta Marín Salinas.

“Súper Ada” marca el debut de la artista como productora de ficción. En la producción general está César Arana, en la producción ejecutiva, Rocío Iberico, y como Jefe de producción, Beto Olivas. Lucho Barrios y Miluska Rosas tienen a su cargo la dirección.

“Estoy aprendiendo muchísimo. Tengo un equipo maravilloso, que me da el soporte que necesito para salir adelante. Me metí a cursos de postproducción y edición. Es un trabajo arduo, pero estoy contenta. Es una historia que nació de mí. La fui desarrollando y escribiendo sola, hasta que convoqué a Eduardo Adrianzén, quien con su equipo, terminó de darle esa atmósfera de barrio, de mi Palao querido, que es de donde vengo y crecí. También creé la música”, destaca.

“Natacha también es Maricarmen. Creo que me llamaban para hacer esos personajes porque me conocen en la vida real". Maricarmen Marín

Asegura, además, que su divertido personaje tiene varios elementos suyos, como su emoción, sus ganas de salir adelante, de hacer realidad sus sueños y de ser un buen ejemplo para su hija. Reconoce, también, que este tiene un enorme parecido a Natacha, personaje que encarnó en la sintonizada ficción de Del Barrio Producciones, “Yo no me llamo Natacha”.

“Natacha también es Maricarmen. Creo que me llamaban para hacer esos personajes porque me conocen en la vida real. Cuando leo esos comentarios (críticas por tener personajes repetitivos) me alegro porque a propósito subrayé ese lado aguerrido de Ada. Aunque también verán un lado vulnerable cuando se entera que su mamá le oculta una dura verdad”, detalla.

“Es una ficción, pero tiene muchas cosas mías y de las mujeres de mi núcleo familiar: de mi mamá y mi hermana. Ada tiene treinta y pico años y una hijita hermosa. Estudió administración de empresas, pero nunca ejerció. Trabaja en una florería, también en una mecánica, es una mil oficios. Pero su gran sueño es ser cantante de cumbia, y lo logra”, adelanta la artista.

“Súper Ada” trae de regreso a escenarios locales a actores, como Virna Flores, recordada por su papel estelar en la serie “La rica Vicky”. Dará vida a una egocéntrica cantante de cumbia, a quien Ada admira. También forman parte del elenco, Leslie Stewart, quien interpreta a la mamá de Leonardo (Pablo Heredia), el galán de la historia; César Ritter, Teddy Guzmán, Tommy Párraga, Mateo Garrido Lecca, entre otros.

En 1999, con 16 años de edad, Marín debutó en TV como bailarina, en el programa “La movida de los sábados”. Un año después se integró como cantante en el grupo de cumbia Agua Bella. Posteriormente, junto a su compañera Alhely Cheng, formaron la agrupación de cumbia Bella Bella. En 2005, inició su carrera musical como solista y debutó como conductora de televisión. En los últimos años se desempeñó como jurado de ediciones locales de “Yo soy”, La voz Kids, “La Voz”, “La banda”, entre otros.

“De niña siempre decía que sería cantante, que haría conciertos y conduciría un programa. Pero, producir una serie con una historia creada por mí, nunca lo visioné. Es una responsabilidad muy grande. Todos los días cruzo mis dedos para que funcione, porque me encantaría seguir haciendo más cosas donde no necesariamente tenga que actuar. Disfruto mucho de todo proceso”, detalla.

“Súper Ada” es para Maricarmen Marín la confirmación de que hasta los sueños más inalcanzables se hacen realidad si se lucha por ellos.

“Estoy con una mano en la torta y la otra en la soga. Lo único que te puedo decir con convicción es que hemos trabajado a mil todos para que este proyecto tenga los ingredientes necesarios para que sea exitoso”, subraya.

“Súper Ada” La telenovela se estrenará el próximo 15 de enero vía América TV, en horario prime time.