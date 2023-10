La tercera temporada de “El gran chef: Famosos” se acerca a su final, en ese sentido, la permanencia de los participantes se va definiendo.

Este es el caso de Mariella Zanetti y Josi Martínez, quienes clasificaron a la recta final del programa tras convencer al jurado con sus preparaciones.

“No lo puedo creer, este triunfo va para mi familia, los amo”, expresó Zanetti luego de recibir el veredicto del jurado integrado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Santi Lesmes fue eliminado de “El gran chef: Famosos”

No obstante, el conductor de televisión Santi Lesmes no tuvo la misma suerte y fue eliminado de la competencia. “Ha sido una experiencia única, me invitaron a la primera temporada y la segunda, me arrepiento de no haber estado”, comentó.

Finalmente el español confesó que se retira triste de la temporada pero a la vez feliz por su participación. “[...] Creo he dado lo mejor de mí, creo que he estado a la altura y creo que he hecho un buen programa”, sentenció Lesmes agradecido.

Los famosos tuvieron que preparar dos platillos para competir por su permanencia en el reality, los cuales fueron un pastel de sesos y pastel en forma de domos con plátanos y fresas.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.