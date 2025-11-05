La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025, una ceremonia que reconoce a lo mejor de la producción televisiva, radial y de 'streaming’ en Latinoamérica.
Este miércoles, durante un programa especial transmitido por DGO Stream y Bondi Live, se confirmó la inclusión de Perú entre los nominados, destacando a 'Esto es Guerra’ de América TV, que recibió una nominación en la categoría de “Reality Show”.
De ese modo, el show competirá con producciones internacionales de gran alcance, como ‘Mundos Opuestos’ (Canal 13, Chile) y ‘La Isla’ (Telemundo, USA).
Además, Perú también sumó una nominación en la categoría 'Cultural y Educativo’ con el documental de YouTube ‘De Chiclayo al Vaticano “El camino del Papa”’, y otra en 'Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas’ con el programa de YouTube ‘Es lo que hay’.
¿Cómo ver la transmisión de los premios Martín Fierro 2025?
La ceremonia de premiación se realizará el domingo 23 de noviembre en Miami. Pero, se podrá ver ene vivo desde las 19:00 horas (hora de Perú) a través de:
- DNEWS: Señal de noticias disponible en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV.
- DSHOW: Canal de entretenimiento exclusivo en los canales 127 y 1127 HD de DIRECTV.
- SAMTV MIAMI: El canal de YouTube de Semanario Argentino Miami, la productora oficial del evento.
Conoce la lista completa de nominados a los Martín Fierro Latino Miami 2025
Actualidad e Interés General
- Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (Uruguay)
- La clave con Alfredo Leuco - DNEWS (Latinoamérica)
- Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
- Desayuno Americano - América TV (Argentina)
- LAM - Mandarina Contenidos, América (Argentina)
Talk Show
- “Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (Chile)
- “Directo con Teuteló” - América TeVe (USA)
- Desiguales - Univision (USA)
Mejor Presentador
- Daniel Fuenzalida - TVN (Chile)
- Samir Saba - RTVD (República Dominicana)
- Sergio Goycochea - DSPORTS (Latinoamérica)
- Martín Cárcamo - Canal 13 (Chile)
- Sebastián Vignolo - ESPN (Argentina)
Mejor Presentadora
- María Luisa Godoy - TVN (Chile)
- Priscila Vargas - Canal 13 (Chile)
- Pamela David - América (Argentina)
- Karina Vimonte - Vive TV (Argentina)
Columnista / Cronista Exteriores
- José María Del Pino - Canal 13 (Chile)
- Andrea Estévez - Univisión (USA)
- Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
- Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
Reality Show
- Mundos Opuestos - Canal 13 (Chile)
- Esto es guerra - América Televisión (Perú)
- La isla - Telemundo (USA)
Noticiero
- DNEWS al día, con Darío Mizrahi - DNEWS (Latinoamérica)
- Las noticias Prime - Teleonce (Puerto Rico)
- La entrevista - EVTV Miami (USA)
- América noticias, 2da edición - América TV (Paraguay)
Labor Periodística
- Martín Campos Witzel - Canal 26 (Argentina)
- Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
- Mauro Z - América TV (Argentina)
Magazine
- El medio día - TVN (Chile)
- Directo con Teuteló - América TeVe (USA)
- Tu día - Canal 13 (Chile)
- A la tarde - América TV (Argentina)
- DDM, El diario de Mariana - Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
Programa Musical en TV y Plataformas
- Mi nombre es - TVN (Chile)
- Plim Plim - El canal de Plim Plim (USA)
- REALM26 - RealM26 Youtube (USA)
Cultural y Educativo
- “Los 100 años de la Torre de la Libertad” - Telemundo (USA)
- Argentina de películas - América TV (Argentina)
- De Chiclayo al Vaticano “El camino del Papa” - Youtube (Perú)
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas
- Celia Antonini - Divulgadora sobre salud mental - A24, América, Canal 9 (Argentina)
- ADN buena salud - América TV (Argentina)
- El enemigo invisible - Telemundo 44 (USA)
- Drbeauty - Canal Net / Caras (Argentina)
- Charla y Matecito - Youtube (Argentina)
- Es lo que hay - Youtube (Perú)
Viajes y Turismo TV
- Todos podemos viajar - NETV (Argentina)
- Tenés que ir - Canal 9 (Argentina)
- El clan, en busca de la aventura - Canal 13 (Chile)
Producción Integral
- Cobertura mundial de clubes - DSPORTS (Latinoamérica)
- Hablemos por hablar - Vorterix (Argentina)
- Familia Narco - DNEWS (Latinoamérica)
- Secretos verdaderos - América TV (Argentina)
- La casa del Kun Agüero (ESPN)
Humor y Entretenimiento
- “Ahora caigo” - TVN (Chile)
- El toro loco TV Show - Mega TV (USA)
- Cien mexicanos Vip - Azteca Uno (México)
Mejor Conducción Radio AM/FM
- Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
- Carolina Resch - La Poderosa (USA)
- Rodo Herrera - Radio Colonia (Argentina/Uruguay)
Programa de Radio AM/FM
- Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
- Discorama - Radio con Vos (Argentina)
- Frecuencia Show - Radio Vox (Argentina)
- Florida al día - América Radio (USA)
Influencer
- Gonzalo Gobich (USA)
- Juan de Montreal (USA)
- Jose Gonzalo Bulacio (USA)
- Alexander Otaola (USA)
- German Pinteño (Argentina)
- Brisa Florentín (Argentina)
Revelación
- Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM Youtube (Argentina)
- Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
- Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
- Maru Gandolfo - Chicas Guapas, Rosa Marchita (Argentina)
- Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
Contenido de Actualidad en Plataformas
- El arranque - Radio Zónica (Argentina)
- Inmigración TV - Youtube (USA)
- Esteban Mirol - Youtube (Argentina)
Programa Deportivo en Televisión
- Modo Fútbol - Telemundo (USA)
- Sportscenter - ESPN (Argentina)
- Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
- Fútbol Total - DSPORTS (Latinoamérica)
- F90 - ESPN (Argentina)
- F12 - ESPN (Argentina)
Programa de Espectáculos en Televisión
- SQP, Sálvese quien pueda - Mandarina Contenidos, América (Argentina)
- Mi mejor versión - Magazine TV (Argentina)
- Intrusos - América TV (Argentina)
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas
- Fabio Ostroviecki - Youtube (Argentina)
- Héctor Rossi - Trasnoche Paranormal - Youtube (Argentina)
- Esteban Mirol (Argentina)
Latinos por el Mundo
- Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)
- Roxana Salerno (USA)
- Lucas Hudak - Travel Luke (Argentina)
- Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)
- Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (España)
Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas
- Mirtha Edith Gómez - “Mundo visual” (Argentina)
- Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
- Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)
Canal de Streaming
- Radio Zónica (Argentina)
- Las lenguas de señas TV (Paraguay)
- Con los amis Podcast (USA)
- RealM26 (USA)
- DGO Stream (Latinoamérica)
Documental en Plataformas
- Tiempo de florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
- Cubanos por el mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
- Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube (USA)
- Adolfo Cambiaso, el nombre del polo - Disney + (USA)
Programa Infantil en TV y Plataformas
- La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube (USA)
- Moster Buu Band - Youtube (Argentina)
- Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)
- Efecto N - TVN (Chile)
Contenido Argentino en Estados Unidos
- Club Miami - TYC Sports Internacional (Miami)
- Sin pistas - Sin pistas TV (USA)
- Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
- El show del pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)
Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas
- Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube) (Argentina)
- Furor Studio - La Mary con Susana Giménez (Telefé) (Argentina)
- IA para el mundo (StreamIA - Youtube) (Argentina)
Contenido Deportivo en Plataformas
- Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
- Copa Potrero (ESPN Argentina)
- Mundial sobre ruedas - DGO Stream (Latinoamérica)
Contenido de Espectáculos en Plataformas
- Visionshow - Instagram - Youtube (Argentina)
- All Access - DGO Stream (Latinoamérica)
- Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
- Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)
