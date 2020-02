Mathías Brivio reapareció en televisión y fue presentado como el conductor de “La Máscara”, el nuevo programa de competencia de canto que se emite por Latina.

El conductor de televisión sostuvo que conducir “La Máscara” le permite pasar más tiempo con su familia debido a que es un programa sabatino. “‘La Máscara’ sale los sábados y mi familia estará conmigo de lunes a viernes, que era algo que no pude hacer durante muchos años”, dijo el presentador al diario Trome.

Al ser consultado por el ingreso de Jazmín Pinedo al reality “Esto es Guera”, Mathías señaló que la popular “Chinita” lo hará bien y le deseó lo mejor.

“La verdad que no estoy viendo mucha televisión, pero, así como yo estoy asumiendo un reto, ella también lo está haciendo. La conozco y le deseo lo mejor, estoy seguro de que también le irá bien”, señaló.

Para el también periodista, competir con Gisela Valcárcel los sábados es todo un honor. Además, apuntó que mantiene una buena relación con las personas con que trabajó. “Yo no renuncié, simplemente no renové contrato y no hubo ningún inconveniente”, añadió.