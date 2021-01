El imitador de Farruko, Rubén Zeña, llegó esta noche a “Yo Soy: Grandes Batallas” para retar a “Andrés Calamaro” y así poder ocupar un puesto dentro de los ‘consagrados’. Sin embargo, su presentación pareció no gustar al jurado, sobre todo a Mauri Stern, quien tuvo duras críticas.

Tras interpretar “La tóxica”, Zeña se puso a línea de jueces y el ex integrante de Magneto uso su ironía. “Te voy a decir el premio que te ganaste esta noche. Te ganaste la peor presentación que hemos tenido durante las batallas. Felicidades”, comentó el artista muy fiel a su estilo.

Pero no acabó ahí, sino que Stern le pidió que cuando regrese a casa vea su presentación y la cuestione, pues encontrará el por qué de su dura crítica.

“Cuando regreses a tu casa y veas lo que hiciste al comienzo vas a decir ‘sí, tiene razón Mauri’. Si no te das cuenta, no pasa nada. No vuelvas a cantar. Tienes que darte cuenta lo que pasó”, señaló el miembro del jurado.

Sobre Francisco Chávez Cabrera (Andrés Calamaro), Stern le dijo que esta noche no tuvo su mejor presentación y que debe darse prisa en mejorar las observaciones.

“Al personaje lo siento rockero, con onda. Tu voz necesita más energía, tu acto sí lo tuvo, pero necesitamos más cuerpo en el escenario y ya te lo dije la vez pasada. El tiempo vuela rápido”, sentenció.

Al finalizar la batalla, el imitador de Calamaro volvió a ser un “consagrado” pero todos los jueces le pidieron que mejore su show para que pueda seguir adelante en el reality.

VIDEO RECOMENDADO

El tenso cruce entre Katia Palma y Mauri Stern en Yo Soy

El tenso cruce entre Katia Palma y Mauri Stern en Yo Soy | VIDEO: Latina

TE PUEDE INTERESAR