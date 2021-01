En la reciente edición de “Yo Soy”, Mauri Stern criticó la actuación de Carlos Burga, imitador de José José, quien logró ganarse un puesto en Grandes Batallas tras eliminar a la imitadora de Demi Lovato.

El jurado enumeró las razones por las que el cantante no logró convencerlo del todo con su presentación en el escenario.

“Tu actuación no la siento espectacular, pero entiendo por qué piensan que es espectacular. Se los voy a explicar, puede llegar a ser una gran presentación, se los voy a explicar”, dijo en un primer momento.

Mauri Stern recomendó a Burga mejorar su respiración, pues el verdadero José José no tenía problemas para llegar a las notas altas con fuerza.

“José José es el maestro de la respiración. Si ves el video original, a él no se le va el aire. Allí vas a decir que no llegaste con la fuerza de José José. Tu respiración no fue perfecta, fue casi perfecta, pero yo la necesito perfecta”, comentó.

De otro lado, el jurado de “Yo Soy” mencionó que la voz del imitador de José José es un poco más nasal que la del verdadero cantante mexicano, por lo que también debía mejorar para llegar a la excelencia.

“Eso no te lo puedo perdonar tampoco. Quiero la excelencia. Yo necesito ver ese José José que tienes, que me ilusiona”, puntualizó.

