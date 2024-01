Tras la sorpresiva salida de Juliana Oxenford de ATV, el canal anunció a una nueva figura que llega para conducir el nuevo noticiero “Ocurre ahora”. Se trata de Mávila Huertas, periodista peruana que estará a cargo del nuevo espacio informativo.

A través de las redes sociales de ATV se compartió un video que anuncia la incorporación de Mávila Huertas, quien estará al frente del noticiero “Ocurre ahora”, que se emitirá de lunes a viernes a partir de las 7:30 p.m.

“La información con todo el acontecer nacional e internacional no se detiene en el 2024, ya que, desde este lunes, 8 de enero, a las 7:30 de la noche llega Ocurre ahora, bajo la conducción de Mávila Huertas”, detalló ATV en su publicación.

Mávila Huertas fue presentada en ATV como conductora de “Ocurre ahora”. (Foto: Captura de X)

Por su parte, Mávila Huertas compartió la noticia en sus redes sociales y aprovechó el momento para agradecer a su excasa televisiva por haberla acogido por dos años.

“Gracias Panamericana Televisión y Panamericana Noticias por dos años de oportunidades y crecimiento profesional. Pero sobre todo por increíbles seres humanos con los que tocó compartirlos”, señaló Huertas en su publicación.

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, Juliana Oxenford sorprendió al dar la noticia que no le renovaron su contrato para continuar con “Al estilo Juliana”. Además, reveló que Mávila Huertas habría firmado contrato cuando a ella todavía no le habían informado que no seguiría en ATV.

