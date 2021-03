Mayella Lloclla reveló que le costó interpretar el papel de ‘Fiorella Berrospi’ en la telenovela “Dos hermanas” debido a que dicho personajes es una mujer que discrimina constantemente.

“Fue muy complicado para mí porque insulto, agredo, califico. Sé que es un personaje, no soy yo. No creía que una persona profesional, con estudios, pudiera comportarse de esa manera, pero en las noticias vemos que sí existen”, dijo al diario Trome.

Muy contrario con el perfil de su personaje, la actriz dijo sentirse orgullosa de tener un apellido de origen quechua.

“Una vez en mi fan page me comentaron que era guapa, que tenía un lindo nombre, pero lo que la malograba era mi apellido y un montón de insultos más. Yo estoy recontra orgullosa de mi apellido, que es quechua. Mi nombre, Mayella, es italiano y significa ‘manzana silvestre’, y Lloclla es quechua y en algunos lugares quiere decir ‘manantial’ y en otros ‘huaico’, arraso con todo (risas)”, acotó.

Por otro lado, la artista comentó que sus fanáticos siempre le preguntan si es discriminada. “En mis redes sociales siempre me preguntan si alguna vez he sido discriminada porque me veo bien peruana o me dicen que parezco de la sierra o la selva. Nunca me he sentido discriminada por eso, me siento recontra orgullosa de que me califiquen así, amo al Perú”, dijo.

Mayella señaló que se considera una chica de barrio, pues casi toda su vida ha vivido en el distrito de Los Olivos.

“Era una niña súper estudiosa, aplicada… tampoco es que paraba encerrada, pero me acuerdo que había pandilleros al frente de mi casa y pasaba con mucha cautela”, recordó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Yaco Ezquenazi cuenta como pasa la cuarentena junto a Natalie Vértiz

Coronavirus en Perú: Yaco Ezquenazi cuenta como pasa la cuarentena junto a Natalie Vértiz