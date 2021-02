A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Mayra Couto dio a conocer que ganó un premio del Ministerio de Cultura para grabar el primer capítulo de su teleserie llamada “Mi cuerpa, mis reglas”, producción que años atrás soñó realizar y que hoy podrá hacer realidad.

El premió que ganó la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” fue en la categoría de ‘Piloto de serie’, otorgado por la Dirección Audiovisual de la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura.

En el extenso mensaje que compartió con sus fans, Mayra sostuvo que su anhelo de contar sus propias historias comenzó mientras trabajaba como actriz.

“Mientras trabajaba como actriz tuve un sueño: ¿Podría alguna vez contar historias escritas por mí? Historias que nos muestren otros rostros de la sociedad, historias de mujeres con iniciativa, poderosas y felices. Me lancé a estudiar. Nunca paré. Me seguía haciendo esa pregunta. Pero hace unos meses, encontré́ la respuesta: puedes hacer lo que sea, lo que quieras, lo que te motive. Y así́ les puedo contar hoy que he ganado el premio del @minculturape para la realización del primer capítulo de mi serie, llamada @micuerpamisreglas”, escribió en las primeras líneas.

La actriz de “Cumbia pop” se mostró agradecida con la oportunidad que le brindaron las personas que le tuvieron confianza. “Gracias a la oportunidad -que muchas personas que creyeron en mí- me regalaron. Principalmente la empresa audiovisual @bergmanwasright Films. Ellos creyeron en mí, porque si sueñas y alguien te acompaña en ese sueño, no hay quien te pare. Así́ estamos hoy con la serie, imparables”, agregó.

Finalmente, Couto anunció que pronto vendrán sorpresas para sus seguidores, a quienes les solicitó apoyarla también con ‘likes’ a su post. “Siempre han sido importantes en mi carrera y esta vez no es la excepción. Les amo con todo mi corazón”, terminó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Peter y Francesca aparecen en escena final De vuelta al barrio

Peter y Francesca aparecen en escena final De vuelta al barrio (21/12/19)