Un nuevo programa de “El gran chef: Famosos” trajo consigo la noche de eliminación, en la que Mayra Goñi quedó fuera de la competencia tras no convencer a los jueces con la preparación de sus platillos.

“Ha sido de mucho aprendizaje para mí. Me da pena por qué… ¡Ay! no quiero llorar. He disfrutado mucho este programa, he aprendido mucho también”, comentó indicando que regresará a Miami recargada para cocinar.

“No quería llorar, pero se me han salido mis lagrimitas porque ya me encariñé con todo, pero así es la competencia”, agregó la amiga de Ricardo Mendoza.

Contrario a ella, fueron Armando Machuca y Leslie Stewart quienes se salvaron de la eliminación, obteniendo así más oportunidades de llevarse el premio final.

¿Qué platillo preparó Mayra Goñi para ser eliminada?

El platillo que tuvo que preparar la actriz como primer reto fue unos huevos benedictinos, por otro lado, como parte de la segunda parte del programa, Goñi tuvo la tarea de realizar galletas azucaradas con cara de animalitos.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.

El gran chef: famosos se transmite por Latina de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., mientras que los sábados se emite desde las 8:30 p.m.