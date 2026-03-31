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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diana Sánchez se fue a Estados Unidos por amor, pero también por miedo. Tras sufrir tres asaltos armados que la dejaron con ansiedad y la sensación de vivir siempre en alerta, cerró sus negocios y tomó distancia del Perú. Entonces se prometió que, si algún día volvía a la televisión, sería solo por un proyecto capaz de retarla de verdad, algo distinto a los realities con los que se hizo conocida. Ese regreso, finalmente, llegó en el 2025 con “Yo soy”, programa en el que hoy, como conductora, ya transita su cuarta temporada.

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