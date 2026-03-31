Diana Sánchez se fue a Estados Unidos por amor, pero también por miedo. Tras sufrir tres asaltos armados que la dejaron con ansiedad y la sensación de vivir siempre en alerta, cerró sus negocios y tomó distancia del Perú. Entonces se prometió que, si algún día volvía a la televisión, sería solo por un proyecto capaz de retarla de verdad, algo distinto a los realities con los que se hizo conocida. Ese regreso, finalmente, llegó en el 2025 con “Yo soy”, programa en el que hoy, como conductora, ya transita su cuarta temporada.

La también ganadora de la décima temporada de “El Gran Show” y actual conductora de "Yo soy", expresa su alegría por haber regresado a escenarios peruanos. (Foto: Eduardo Cavero) / EDUARDO CAVERO SIBILLE

“Recibía propuestas cada vez que volvía al Perú, pero desde que dejé los realities quise ser más selectiva. No quería regresar por regresar, sino hacer algo que me ayudara a crecer, que me retara y que me hiciera sentir feliz y cómoda. Muy poca gente tiene la posibilidad de trabajar en lo que ama, y yo siento que esta etapa me está dando justamente eso”, asegura.

Historias detrás

Hay otro motivo por el que “Yo soy” le calza tan bien a Diana Sánchez, y tiene menos que ver con las cámaras que con lo que ocurre detrás de ellas. En el backstage, dice, el programa le permite asomarse a los sueños de la gente. Ahí ve de cerca a participantes que llegan desde oficios y vidas muy distintas —taxistas, obreros, constructores, meseros— y que encuentran en ese escenario una oportunidad que en otro contexto quizá no tendrían.

“Me gusta este programa más porque tengo la posibilidad de compartir con la gente que viene y ver cómo van creciendo profesionalmente en un lugar como Perú, donde es difícil encontrar una plataforma para que artísticamente crezcan”, asiente.

Sus inicios

Mucho antes de que el público la asociara con la adrenalina de espacios, como “Combate” o “Esto es guerra”, Diana fue bailarina y animadora de eventos corporativos e infantiles. También participó en “El gran show” y “El gran chef: famosos”. En esos espacios, dice, empezaron a verla de cerca.

“Para mí, esta etapa es crecimiento y desafío al mismo tiempo. Volver al Perú para asumir una oportunidad como esta implicó cambiar otra vez de vida y estar lejos de mi esposo, pero sentí que no podía dejarla pasar. Él me apoya desde donde está y eso hace que todo cobre más sentido”, confiesa.

Nueva vida

La historia con su esposo, el estadounidense Dan Guido, comenzó hace ocho años. Primero sostuvieron una relación entre Lima y Nueva York durante seis meses. Después se casaron y empezaron a construir una vida en Estados Unidos, con proyectos en común y la idea de seguir creciendo juntos.

“Trabajé primero como host de restaurantes, luego me capacité como barista, también como árbitro de soccer y ahora soy agente inmobiliaria en Nueva York”, dice. Pero cada vez que Diana volvía al Perú para visitar a su familia, también reaparecía su vínculo con la televisión. Y fue su pareja quien la animó a no seguir postergando esa parte de sí misma.

Pero no todo en la historia de amor de Diana Sánchez ha sido fácil. Su esposo enfrenta leucemia desde hace varios años y los dos han atravesado juntos ese proceso.

“A esta edad entendí con más claridad qué cosa es el amor realmente: es compromiso, es entender, es cuidado”, afirma. Y añade que verlo resistir la enfermedad la hizo admirarlo todavía más: “Su capacidad de poder continuar me hace sentir muy orgullosa”.

Esa lucha también ha marcado otro deseo importante para ella: la maternidad. Su esposo sigue con quimioterapia dos veces por semana y eso hace más complejo buscar un embarazo.

“Nos han dado una luz verde para poder intentarlo. Por el tratamiento que lleva mi esposo, no es tan simple hacerlo de manera natural. Ya hemos avanzado en algunas cosas y estamos organizando tiempos para que pueda darse. Espero que cuando termine esta etapa de ‘Yo soy’ y vuelva un tiempo a Nueva York pueda dar la buena noticia de que la familia creció”, confiesa.

Dejar para sanar

Esa vida que hoy construyen juntos, sin embargo, empezó a tomar forma en un momento en que también había mucho miedo. La decisión de irse a Estados Unidos fue, como ella misma reconoce, “una suma de amor, miedo, todo junto”.

Para entonces, Diana llevaba casi ocho años en realities y, además de la televisión, había abierto cuatro barberías, tiendas, un salón de uñas y otros negocios que le daban independencia económica. Esa rutina, sin embargo, también la exponía más y la delincuencia empezó a cercarla de una manera cada vez más brutal.

“Me siguieron, me apuntaron con un arma más de cuatro veces cuando estaba en el auto y hasta me tiraban huevos al carro para obligarme a parar. Después de eso empecé a sufrir ansiedad y ataques de pánico que afectaron mi salud. Laboralmente me iba bien, pero por dentro vivía intranquila, insegura, ansiosa y muy triste porque amo mi país, pero me dolía vivir así”, reconoce.

Nuevos caminos

Por ahora, el horizonte inmediato sigue estando en “Yo soy”, que este año todavía tiene un recorrido largo por delante. Más allá de eso, Diana prefiere no correr. Tiene propuestas dando vueltas —podcasts, streaming, otras plataformas de conducción—, pero quiere decidir con calma.

“Estoy tomándome el tiempo para elegir. Hay varios formatos que me gustan y siento que podría hacer bien, pero requieren compromiso y tengo que ordenar mis tiempos entre Lima y Nueva York”, remarca.