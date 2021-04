Melania Urbina expresó su molestia por el acoso que recibe en redes sociales. A través de unos videos publicados en sus stories de Instagram, la actriz de la serie “De vuelta al barrio” señaló estar “harta” de aquellos usuarios que le envían mensajes subidos de tono, sobre todo cuando le recuerdan la escena de la azotea en la cinta nacional “Django”.

La actriz inicio agradeciendo a sus fans que la ayudaron a reportar la cuenta del acosador. Además, enfatizó que no se arrepiente de haber grabado la escena con su colega Giovanni Ciccia.

“Quiero agradecer todos los mensajes de apoyo, toda la gente que está reportando esa cuenta, esos mensajes los recibos todos los días. No solo yo, no tienes que ser actriz, no tienes que hacer la escena de la azotea para recibirlos, es algo que sufrimos todas las mujeres. Todas estamos hartas. Me preguntan, de repente te arrepientes haber hecho la escena de ‘Django’, y no me arrepiento”, manifestó.

Urbina resaltó que el acoso sexual no se debe justificar de ninguna forma. “Mucha gente me dice: te lo mereces por haber hecho la escena de ‘Django’. No, no me lo merezco. Es lo mismo que acusar a alguien que sufre acoso por cómo se vistió o por su pasado”, enfatizó.

“Acá los únicos responsables del acoso son los acosadores. Ojo te puede fascinar la escena, puedes haberla visto mil veces, te puede parecer sexy, te puede ‘poner’… Lo que tú quieras, eso no está mal. Lo que está mal es que creas que por eso tienes el derecho de decirme cosas asquerosas”, añadió.

