Cuando al fin la pequeña Esperanza (Alessia Lambruschini) había logrado compenetrarse con la familia de Elsa (Érika Villalobos) gracias a su dulzura y amor, una sorpresiva visita acabó con la felicidad de todos.

Y es que Iris (Jimena Lindo), hermana gemela de la difunta Rosa, llegó repentinamente para reclamar la tenencia de la pequeña, quien está convencida que su mamá apareció para llevarla a casa.

Llena de ilusión por haberse reencontrado con quien ella cree que es su mamá, Esperanza alistó su maleta y partió creyendo una mentira.

Elsa, quien intentó por todos los medios explicarle a Esperanza que Iris no es su verdadera madre, quedó devastada por esta separación.

Escena de la más reciente edición de "Mi Esperanza". (Video: América TV)

Al respecto, la actriz Érika Villalobos contó que se emocionó hasta las lágrimas al grabar esta escena, pues tanto para ella al igual que su personaje, Elsa, desprenderse de Esperanza fue duro después de haberse encariñado con la niña.

“Me emocioné mucho grabando esta escena. No paraba de llorar. Para Elsa fue un duro golpe dejar que se la lleven porque, además de haberse encariñado mucho con la niña, la mamá de Esperanza le había pedido que la cuide y que no se separe de ella. Y ahora llega esta señora para llevársela sin que Elsa pueda hacer algo, ya que lamentablemente no tiene ningún derecho sobre ella”, remarcó

"Mi esperanza", telenovela de Del Barrio Producciones se emite de lunes a viernes a las 9:30 p.m. vía América TV.