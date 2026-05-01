Resumen

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“Muy ilusionado y emocionado de regresar a Panamericana TV, porque fue el lugar donde se me descubrió”, dice Jorge Benavides, y la memoria parece abrirle una puerta antigua. No vuelve solo a un canal. Vuelve al escenario de sus primeros pasos, a la escalera de ingreso donde, con apenas 18 años, aguardaba apoyado en una baranda, con la esperanza de que alguien le diera la oportunidad de mostrar su talento. Entonces no tenía fama, ni personajes, ni un público que lo reconociera en la calle. Solo la certeza de que quería hacer televisión.

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El productor, actor e imitador inicia este 14 de enero, a las 8:30 p.m., una nueva temporada de “JB en ATV”, con un renovado elenco y nuevas parodias.

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