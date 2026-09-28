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Resumen

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Michelle Onetto y Marina Gold quedaron en el centro de una polémica por presuntos episodios de bullying escolar que, años después, derivaron en acusaciones, descargos y disculpas públicas. (Foto: GEC / @michelleonetto__ssj
Michelle Onetto y Marina Gold quedaron en el centro de una polémica por presuntos episodios de bullying escolar que, años después, derivaron en acusaciones, descargos y disculpas públicas. (Foto: GEC / @michelleonetto__ssj
Por Sonia del Águila

Todo empezó con el testimonio de Marina Gold sobre los años que pasó en el Liceo Naval Almirante Guise. Su relato sobre presuntos episodios de bullying derivó en capturas, nombres señalados, respuestas públicas y versiones enfrentadas. En pocos días, Michelle Onetto pasó de negar su relación con una de las cuentas cuestionadas a reconocer actitudes de su adolescencia y ofrecer disculpas a quienes pudo haber lastimado.

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