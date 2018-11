Michelle Soifer: así fueron sus inicios en la televisión |VIDEO Y FOTOS

Michelle Soifer se ha desenvuelto en el mundo artístico en el canto, baile y actuación, cosechando gran éxito en su carrera; sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su vida.

Soifer contó cómo fueron sus inicios en el medio artístico y recordó que por sus primeras presentaciones le pagaban solo 20 soles. Evocó también su primer cásting en “La Movida de Janet”.

“Cuando empecé a cantar me pagaban 20 soles por 5 horas. Luego, en la televisión fui a pasar mi cásting en 'La Movida de Janet', nos pusieron a bailar cumbia y yo miraba porque no sabía. En eso me acerco a Nilver Huarac, y le pido que me ponga un pop de Rihanna, Shakira, Beyoncé. Él me dijo: ‘¿No sabes dónde estás? Es Perú, y aquí se baila cumbia. Si no sabes puedes irte’”, contó Michelle Soifer al programa "Estás en todas", en entrevista con Choca Mandros.

“Después de ensayar una semana para ser bailarina, terminé como modelo”, agregó ‘Michi’ entre risas.

Esto dijo Michelle Soifer. (Video: América TV)



Asimismo, Michelle Soifer recordó su fallida participación en el Miss Perú 2010 y aseguró que se sintió utilizada por la organización.

“Yo creo que me utilizaron para tener prensa para el concurso porque después salieron a decir que no sabían que yo estaba casada. Soñaba con ser Miss Perú”, señaló.

Sobre sus participaciones en televisión, Michelle recordó que su primera aparición como actriz fue en la serie “Gamarra”, producida por Michelle Alexander.

“Mi primer papel en televisión llegó de la mano de Michelle Alexander, quien me dio la oportunidad sin conocerme. Ella me hizo actuar en su serie ‘Gamarra’ y ahí empezó todo. También pasé por ‘Combate’, donde cobraba más de lo que en mi vida imaginé cobrar en ese momento”, precisó Michelle Soifer.

“Gisela Valcárcel me dio la oportunidad de ingresar a ‘El Gran Show’ y eso cambió todo. Estaba emocionadísima y preocupada cuando me llamó porque no tenía una formación de baile profesional. Hasta ahora le tengo pánico al escenario del programa”, añadió.

ENFRENTAMIENTO CON JAZMÍN

Michelle Soifer también se refirió a Jazmín Pinedo con quien tuvo una serie de enfrentamientos por causa de Gino Assereto. La cantante aseguró que actualmente no tiene ningún problema con la ex conductora de "Espectáculos". Además, dijo sentirse utilizada por el ‘Tiburón’ Assereto.

“Yo creo que él (Gino Assereto) de alguna manera me utilizó. En ese tiempo no estaba seguro en el programa. Mi enfrentamiento más fuerte fue con Jazmín Pinedo, no fuimos amigas y creo que nos hubiéramos llevado muy bien”, dijo Michelle.

“Tampoco me voy a pelear por alguien, ya tienen una familia formada y soy una mujer consciente”, puntualizó.