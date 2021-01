Conforme a los criterios de Saber más

Miguel Samamé es considerado por muchos el mejor imitador de Gustavo Cerati en pasar por el escenario de “Yo soy” y su ausencia se ha sentido en estas últimas temporadas de “Grandes batallas”, donde se reúnen los mejores participantes de la historia del ‘reality’. Sin embargo, ahora el artista de 48 años da que hablar por otras razones: sus recientes críticas al programa concurso que lo llevó a la fama, al cual acusó de tener un “espíritu de explotación”. Sus palabras han resonado en redes sociales, ganándose también el apoyo de otros destacados concursantes y exconcursantes de la popular producción.

La palabra “explotación” parece haber tocado un nervio en las personas y ha sido la más replicada por los medios de comunicación. La cita más replicada es una utilizada por el artista en un video publicado en su cuenta de Instagram titulado “Sábado 23” en la que dice: “Yo tengo una posición diferente a otros de mis colegas que participaron en el programa, pero como en un momento dije en la primera temporada; ‘no a la explotación del artista’. Creo que este espíritu de explotación, que hay en todos los sectores, ya se está dando ahí también.”

Entre las razones para calificarlo de explotación en su video, Samamé cita la falta de viáticos otorgados por el programa para cubrir gastos básicos de los participantes como sus pasajes y almuerzos, así como la supuesta falta de un premio para el ganador. En una comunicación con este Diario Samamé aclaró que esta duda sobre si se dará un premio monetario al campeón de la vigésimo novena temporada sale de conversar con varios de los participantes de esta edición de “Yo soy”, quienes le afirmaron que en su contrato no está claro si el trofeo del ganador vendrá también con una remuneración monetaria. En este último aspecto, consultamos con un representante del canal y este nos indicó que sí se dará una recompensa en efectivo al vencedor del concurso.

“Hubiese o no hubiese premio monetario, este solo se lo dan a una sola persona, pero el programa no lo construye uno solo”, indicó Samamé en conversación con el periódico. “El programa de televisión realmente lo construye el público y el ráting que ellos generan para la publicidad. Y los que les llevan el público son los artistas, sobre todo en estas ‘Grandes batallas’ que son músicos que ya vienen de todo el Perú recogiendo ya sus grandes audiencias.”

Samamé también aclaró que sus declaraciones son su posición “desde un punto de vista personal”. “Yo no iría al concurso, porque a mí sí me parece que yo estaría incurriendo conmigo mismo en mi explotación”, señaló.

El músico explicó que antes de la pandemia del coronavirus era conveniente asistir a “Yo soy” porque este programa funcionaba como “una vitrina” en la que los artistas podían hacerse conocidos para hacer una carrera musical y conseguir contratos. “Pero hoy día estamos en otra situación. Están cerrados todos los bares, todos los locales de espectáculos, no hay conciertos desde marzo. La mayoría de los músicos están parados.”

La pandemia del coronavirus ha sido un duro golpe para la industria del entretenimiento. Ya en diciembre de este año se estimaba que el sector de conciertos había perdido cerca de US$20 millones solo en los grandes conciertos. Adicionalmente, aunque ya se ha aprobado la fase cuatro de la reactivación económica desde hace unos meses, esta limita las audiencias y se presentan dificultades para conseguir los permisos incluso cuando se cumplen los protocolos de seguridad.

“En este momento yo ya no podría permitirme pararme en ese escenario sin que me cubran al menos los gastos”, aseveró, señalando que en este contexto “la mayoría de los artistas se están dedicando a otra cosa y van a tener que dejar de dedicarse a esto para asistir al programa y financiarse las horas que el programa requiere, las cuales atentan directamente contra las horas laborales.”

Esta posición de pedir que el programa al menos cubra los gastos básicos de los concursantes fue apoyada por otros reconocidos imitadores de la historia del programa como Francisco Chávez (Andrés Calamaro), Ani Rodríguez (Amy Winehouse), Carloman Fidel (Enrique Bunbury) y Kris Príncipe (Fito Páez)

“Yo le agradezco mucho al programa de Ricardo Morán, pero también le doy un consejo a él. Nosotros somos los artistas que junto con ellos hemos construido ‘Yo soy’”, afirmó Samamé. “En esta situación difícil que está pasando el sector artístico, quizás el más perjudicado, que al menos le den algo a los chicos. Quizás un auspicio de comida. Es lo que me pareciera a mí lo más correcto, ¿no? No porque esté obligado, sino que me parece moralmente correcto.”

Un pedido similar hizo por Facebook Mariano Freyre, quien imitó a Jorge González de Los Prisioneros en el programa: “¿Cómo un programa que gana miles de dólares al día en publicidad, no puede asegurar el almuerzo y los pasajes de los concursantes en galas? Es algo mínimo y humanamente digno. Y lo digo, porque había concursantes que de verdad necesitaban esto, y no se les daba nada.”

La posición no ha estado sin detractores y hay quienes criticaron a los artistas al señalar que “Yo soy” les permitió ser famosos. Otros señalaron que nadie obliga a los participantes a ir al programa.

El Comercio contactó con una persona conocedora de cómo se maneja la producción de “Yo soy” y esta señaló que al ser este un programa de concursos, no se ha considerado apropiado otorgar viáticos a sus participantes.

Críticas duras para los críticos duros

Durante la conversación, Samamé también criticó la actitud de algunos miembros del jurado hacia los participantes del show, citando los recientes comentarios del juez Mauri Stern a otro imitador de Gustavo Cerati. “Eso no le va a servir absolutamente nada para encontrar trabajo en este momento. Encima que no tenemos trabajo, destruirte moralmente en público y frente a millones de personas que ven el programa no tiene ningún rédito”, consideró. “No somos esclavos, no somos gladiadores, nosotros ya salimos de la época del Coliseo Romano y somos seres humanos que estamos trabajando”.

Stern por su parte se ha defendido de sus detractores en otras oportunidades señalando que el público disfruta de sus “ganas, pasión y sinceridad” y que su carácter exigente viene de su tiempo como miembro de la banda juvenil Magneto.

