“El gran chef: La revancha”, nueva temporada de la competencia gastronómica, tuvo su primera noche de eliminación, dejando al actor Miguel Vergara fuera del “reality” este 7 de diciembre de 2023.

De ese modo, tras no convencer al jurado con la preparación de su Tortilla de muy muy así como sus Ñoquis en salsa de ají de gallina, Miguel Vergara se convirtió en el primero eliminado de la temporada actual.

“Estoy recontra feliz de haber regresado a mi casa, Latina y Rayo La Botella son mi hogar… .Me faltó un poco más de concentración, pero es una competencia y los que ganan aquí son los televidentes…”, inició diciendo el participante.

Tras ello, el interprete se mostró triste por su eliminación, pero aceptó el veredicto del jurado ya que su emplatado no favoreció la presentación de su platillo, según comentó.

“Quería quedarme un poquito más, disfrutar de “El gran chef: La revancha”, me hubiera encantado quedarme un mes, pero no se pudo. Así es el juego, adelante no más. La verdadera cocina está acá, más nada”, añadió.

Suerte contraria es la que tuvieron Susan León, Giancarlo “Flaco” Granda y Renato Rossini Jr. lograron salvarse de la noche de eliminación y pasaron a la siguiente ronda del concurso.

Giacomo Bocchio y Javier Masías se niegan a probar tortilla de Miguel Vergara





Un momento tenso es el que vivió Miguel Vergara, luego de que Giacomo Bocchio y Javier Masías se negaron a probar la tortilla de muy muy que preparó, la misma que estuvo quemada por fuera y cruda por dentro, según Nelly Rossinelli.

“Miguelito no voy a probar, porque no cumpliste con el encargo. Además, estoy escuchando que está feo. ¿Ya para qué voy a probar? Concéntrate para el siguiente plato”, dijo Giacomo Bocchio.





¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?





Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público.

También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.