"Mil oficios": ¿Qué hacen actualmente las figuras femeninas de la serie? | FOTOS

"Mil oficios" fue una de las series más exitosas de la TV peruana. Luego de la buena sintonía que consiguió "Taxista Ra Ra" (1998-2000), Panamericana le dio una nueva oportunidad a una historia producida por Efraín Aguilar. De esta manera, se estrenó el 2001 la ficción que relataba el día a día de Renato Reyes (Adolfo Chuiman), 'El rey del recurseo', y sus vecinos en la quinta de San Efraín.

"Mil oficios" logró elevados puntos de ráting y convirtió a actores, hasta ese momento desconocidos, en verdaderas estrellas de la pantalla chica.

Nombres como los de Magdyel Ugaz empezaron a hacerse familiares a partir de esta serie. Tras la serie, la entonces joven actriz volvería a repetir un éxito sin precedentes con "Al fondo hay sitio", otra serie de Efraín Aguilar.

En 2019, Ugaz debutó como conductora de TV como parte de "Mujeres al mando", pero renunció al poco tiempo.

"Me fui del programa porque he decidido darle foco a mi carrera como actriz y darme espacios para poder descansar, pues cuando terminé “Al fondo hay sitio" empalmé con "Colorina". Estoy trabajando en escuchar mi cuerpo y mi cuerpo me dijo: 'para, descansa y mira qué quieres hacer más adelante'", explicó.

Vanessa Jerí fue otro rostro que ganó notoriedad con "Mil oficios". Ella, además, fue una de las actrices que decidió abandonar el elenco para firmar un mejor contrato en Frecuencia Latina, donde protagonizó con poco éxito "Habla barrio".

Actualmente, Jerí está alejada de la TV. Se encuentra a la espera del nacimiento de su primer bebe, fruto de su relación sentimental de varios años con el empresario Raúl González, quien es el representante de Jefferson Farfán y otras figuras del balompié.

En la galería de imágenes que acompaña esta nota te contamos cómo evolucionaron las carreras de las actrices que fueron parte de esta ficción y qué hacen en la actualidad.