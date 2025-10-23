Redacción EC
La gran noche de la música latina se celebrará este jueves 23 de octubre con los . Una gala que reunirá a los artistas más influyentes del panorama musical hispano y que promete muchas sorpresas, talento y emociones. Este año la ceremonia en su edición número 32, se realizará desde el James L. Knight Center en Miami, Florida. , con 27 nominaciones, marcando un récord histórico en la historia de los premios. Le siguen Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro, con 14. La gala contará con un line-up impresionante que mezcla géneros y generaciones. Entre los confirmados están: Beéle, Carlos Vives, Danny Ocean, Grupo Frontera, Olga Tañón, Ozuna, Laura Pausini, entre otros. Para no perderte la premiación podrás seguir EN VIVO la transmisión desde las 7 p.m. por la señal de Telemundo Internacional, y en streaming a través de Peacock y la app de Telemundo.

