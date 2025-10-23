La gran noche de la música latina se celebrará este jueves 23 de octubre con los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Una gala que reunirá a los artistas más influyentes del panorama musical hispano y que promete muchas sorpresas, talento y emociones. Este año la ceremonia en su edición número 32, se realizará desde el James L. Knight Center en Miami, Florida. Bad Bunny llega como el gran favorito de esta noche, con 27 nominaciones, marcando un récord histórico en la historia de los premios. Le siguen Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro, con 14. La gala contará con un line-up impresionante que mezcla géneros y generaciones. Entre los confirmados están: Beéle, Carlos Vives, Danny Ocean, Grupo Frontera, Olga Tañón, Ozuna, Laura Pausini, entre otros. Para no perderte la premiación podrás seguir EN VIVO la transmisión desde las 7 p.m. por la señal de Telemundo Internacional, y en streaming a través de Peacock y la app de Telemundo.