Uno de los eventos de moda más glam y esperados por los seguidores de la industria de la moda es el: Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Este miércoles 15 de octubre, las supermodelos más legendarias y nuevos rostros desfilarán desde el paseo marítimo de Brooklyn (Brooklyn Navy Yard) en la Gran Manzana. En su edición 2025, el show se transmitirá en vivo desde Nueva York, a partir de las 6:00 p.m. (hora de Perú). Algunas de las top models confirmadas para esta nueva edición son Adriana Lima, Stella Maxwell, Lily Aldridge y Anok Yai, entre muchas otras. Si no quieres perderte ni un solo detalle, la transmisión del espectáculo se podrá ver a través de varias plataformas oficiales de Victoria’s Secret en Instagram, YouTube y TikTok, y también estará disponible para los suscriptores de Prime Video y Amazon Live. Previamente al desfile, la alfombra rosa (pink carpet) será conducida por el conocido estilista Law Roach y la corresponsal de moda Zanna Rassi. Las actuaciones EN VIVO este año estarán a cargo de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo surcoreano de K-pop TWICE.

