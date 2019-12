Mirtha Patiño, pionera en la conducción de programas infantiles de la televisión peruana, falleció este lunes a los 68 años de edad. Aún se desconoce la causa que originó su partida pero se sabe que la también actriz y cantante luchaba desde hace un año y medio con un cáncer neuroendocrino.

Fue precisamente Patiño, quien solo hace dos meses, en una entrevista a Jaime Lértora en el programa “A lo grande”, reveló el mal que la aquejaba pero lejos de mostrarse afectada, dijo sentirse entusiasmada y con fe de salir adelante de este momento que le tocó vivir.

“Yo estoy viviendo mi vida, día a día, con proyecciones a corto plazo pero con mucho entusiasmo. Fui detectada con un carcinoma neuroendocrino, el año pasado y vengo recibiendo tratamiento de quimioterapia y ya estoy en la décima quimioterapia. Parece que lo estamos venciendo”, declaró la conductora en octubre este año.

La conductora contó también que gracias al tratamiento que venía recibiendo, el hígado, en un inicio afectado totalmente por su enfermedad, fue limpiándose progresivamente.

Hacia el final de la entrevista, Mirtha destacó el buen ánimo con el que venía afrontando el tratamiento y cómo ha cambiado su vida desde que fue diagnosticada con cáncer.

“La verdad se resumiría con el deseo de ver la parte positiva de cada cosa. Cuando eres diagnosticado con una enfermedad fuerte comienzas a prestarle atención a cosas que antes no prestabas. No me he llegado a deprimir, gracias a Dios, porque he comenzado a ver otras cosas. Cuánta gente, cuando es diagnosticada con una enfermedad dice: ¿Por qué a mi? pero cuanto tuve mi época linda de popularidad en la televisión no pregunté ¿Por qué a mi?. Es cierto, ¿Por qué no me puede tocar? soy un ser humano”, declaró Patiño.

Mirtha destacó, además, que si bien no ha sido fácil, lo que más ha desarrollado en este año medio es la resiliencia, la capacidad que tenemos los seres humanos para superar las frustraciones, los accidentes, la muerte.

“¿Para qué he venido? También debo pasar estas cosas, mientras tanto, vivo y tengo que vivir cada momento intensamente... tratar de vivir el momento con la mayor sublimidad que se pueda...”, agregó.