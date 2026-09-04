Miss Mundo 2026 EN VIVO: hora, canal y cómo ver la gran final con Josiane Sciotti, representante de Perú

La gran final de Miss Mundo 2026 se celebrará este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, con cerca de 110 candidatas que buscarán conquistar la corona internacional. La ceremonia marcará el cierre del certamen y definirá a la sucesora de Suchata Chuangsri, representante de Tailandia y actual Miss Mundo.

Desde el inicio de la competencia, el pasado 9 de agosto, las candidatas participaron en diversas actividades oficiales y etapas preliminares, en las que demostraron sus habilidades y buscaron asegurar un lugar en la esperada gala final.

Entre las candidatas que buscarán la corona se encuentra Josiane Sciotti, representante del Perú en Miss Mundo 2026. La modelo peruana se encuentra actualmente en Vietnam, donde continúa con las actividades oficiales del certamen y se prepara para la gran final de este sábado. Para seguir su participación, aquí te compartimos el horario, dónde ver la transmisión y todos los detalles de la esperada definición.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA FINAL DEL MISS MUNDO 2026?

La definición de la nueva reina mundial está programada para este sábado 5 de septiembre en la Plaza 2 de abril, ubicada en Nha Trang, Vietnam. Al cierre de la competencia, Suchata Chuangsri, representante de Tailandia y actual Miss Mundo, entregará la corona a su sucesora.

¿QUIÉN ES JOSIANE SCIOTTI, LA PERUANA QUE BUSCA LA CORONA DE MISS MUNDO?

Con 1.71 metros de estatura y apenas 19 años, Josiane Sciotti figura entre las participantes más jóvenes de esta edición. Aunque nació en Italia, su crecimiento y formación estuvieron vinculados al Perú, país que ahora representa en el certamen. Su recorrido en concursos de belleza comenzó antes de llegar a esta competencia, pues en 2025 obtuvo el título de Virreina del Teen Petite Mesoamérica y consiguió el segundo lugar como primera finalista en el Miss Teen Mundial.

Su presencia en Vietnam ha llamado la atención por una imagen fresca, seguridad y carisma. Durante las actividades previas, la representante peruana ha buscado destacar y mostrar una personalidad preparada para asumir el desafío de competir entre más de un centenar de candidatas.

¿A QUÉ HORA INICIA LA FINAL DEL MISS MUNDO 2026?

Para el público peruano, la gran final de Miss Mundo 2026 podrá seguirse durante la mañana de este sábado 5 de septiembre, debido a la diferencia horaria con Vietnam. La transmisión está prevista aproximadamente entre las 7:00 y 9:00 a. m. (hora de Perú). En Brasil, la señal de SBT anunció que emitirá el certamen en vivo desde las 9:00 a. m., horario que corresponde a las7:00 a. m. en Perú, y podrá seguirse por internet a través de su canal de YouTube.